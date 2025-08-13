歐洲暖化速度冠全球！義大利最高溫48.8度 熱浪5件事一次看

快訊

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
歐洲南部等地區觀測到的炙熱高溫，顯示出歐洲熱浪日益加劇，科學家認為這是氣候變遷直接導致的結果。

法新社報導，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）表示，歐洲是「地球上暖化速度最快的大陸」，以下是關於歐洲熱浪必須知道的5件事。

●2003年的「震撼波」

2003年8月上半強烈熱浪來襲，對西歐帶來巨大衝擊。在那之後，西歐多國開始推出熱浪警示系統，像是法國的「熱浪計畫」（heatwave plan）。

2003年法國、義大利、西班牙及葡萄牙等國經歷的極端高溫，導致數萬人死亡。根據科學研究，橫跨16國的死亡人數估計超過7萬人。

根據法國國家衛生研究院（INSERM）及巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）的一項研究，2022年夏季，歐洲35國因酷暑而死的人數約6萬人。

●橫跨全歐

2003年基本上是西歐和南歐受到熱浪影響，但自本世紀初以來，整個歐陸都受到熱浪的影響。

2010年，東歐受到的影響最大，特別是俄羅斯。在這場持續45天的超長熱浪期間，莫斯科7月氣溫創下攝氏37.2度的新高紀錄。

2019年6月和7月，大多是歐洲北半部承受酷熱，荷蘭、比利時、德國及英國均寫下歷史新高。

2021年又輪到南歐面臨高溫，希臘政府稱該年創下該國自1987年以來最嚴重的熱浪，同年8月西班牙也刷新歷來最高氣溫紀錄。

2年後的6月，即2023年6月，歐洲北部遭異常高溫襲擊。7月與8月則換歐洲南部陷入酷暑，根據哥白尼氣候變化服務，當時氣溫高達38至46度。

●熱浪時間提早和持續時間更久

歐洲熱浪席捲範圍更廣，且出現時程也延長。2019年及2022年，首波熱浪在6月中即已來襲，像是2022年德國和奧地利6月便打破同期高溫紀錄。

隔年，歐洲熱浪持續到9月，導致南歐地區乾旱情況加劇。

●頻率增加

研究與科學機構一致認為，歐洲出現熱浪情況變得更加頻繁。根據哥白尼氣候變化服務，氣候變遷是熱浪日益頻繁劇烈的重要原因。

2025年發表於期刊「極端天氣與氣候」（Weatherand Climate Extremes）的一項針對1921至2021年熱浪的學術研究指出，「歐洲大多數地區熱浪明顯增多，且近30年增幅尤其明顯」。

法國氣象局（Meteo France）指出，1947年以來全法總計觀測到50次熱浪，其中33次發生在2000年以後。

●絕對高溫紀錄

本世紀歐洲的熱浪伴隨多地創下歷史高溫，包括2021年8月11日義大利敘拉古（Syracuse）觀測到攝氏48.8度的歐洲最高溫紀錄，並由世界氣象組織（WMO）正式認證。

