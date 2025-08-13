研究證實和另一半「講八卦可增進感情」 同性伴侶效果更好

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現講八卦能增進伴侶間感情，在同性伴侶身上效果更明顯。示意圖／ingimage
「講八卦」這件事，在許多人的印象中總是帶有負面色彩，但美國一項最新研究可能會顛覆你的看法！該研究發現，伴侶間一起聊八卦，不僅能讓關係變得更緊密，還能提升幸福感和戀愛滿意度。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國加州大學河濱分校（UC Riverside）一項研究，捕捉76對伴侶（包含同性與異性伴侶）的日常對話。雖然錄音裝置只捕捉到約14%的日常談話，且受訪者都來自南加州，樣本數或許不夠，研究結果卻十分有趣。

研究發現，受試者平均每天約莫花38分鐘在聊八卦，其中有近29分鐘是和伴侶一起。聊八卦頻率越高的伴侶，幸福感就更高。不僅如此，同性伴侶的整體幸福感更高於異性伴侶，其中又以女女的同性伴侶最為顯著。

研究資深作者羅賓斯（Megan Robbins）表示，受試者可能用聊八卦來增進感情親密度。舉例來說，伴侶一同參加完聚會後，就可能會在回家的路上討論在場的人；不論內容是正面或負面，都能增進伴侶之間的親密感、信任感與團結程度。

這項研究延續了羅賓斯在2019年提出的研究。當時他的研究針對八卦迷思，發現「女性的八卦內容更壞、更有惡意」或「貧窮的人更愛八卦」，都是對談話者的迷思。研究證實，八卦的性質、頻率，並未受特定族群限制。

兩性專家霍華德（Shamyra Howard）接受採訪時，也提供五種不聊八卦還能增進情感的方法。其中包含：「分享當日所見所聞」、「分享對媒體、節目的看法」、「一起規劃或回想共同的體驗」、「留意生活中微小變化並討論」以及「經常詢問對方看法」。

霍華德表示，如果不想道人長短，這幾種方式同樣能增進情感，加強社交連結，也能使伴侶更加理解對方的看法。

