快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

香港01／ 撰文／洪怡霖
南韓前第一夫人金建希。圖／美聯社
南韓前第一夫人金建希。圖／美聯社

韓媒周三（13日）引述消息稱，南韓前總統尹錫悅妻子金建希周二出庭接受逮捕必要性審查時說了一句中國大陸古詩「花無十日紅」，稱「目前金夫人所擁有的花已經凋謝」。她說這句說話的相關報導一度衝上包括百度在內的熱搜。

根據《朝鮮日報》，金建希在法庭上表示：「花無十日紅。」韓聯社指，首爾中央地方法院12日晚針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令後，金建希被關進位於首爾九老區的首爾南部看守所。

「花無百日紅」出自宋代詩人楊萬里的《臘前月季》，原文是「只道花無十日紅，此花無日不春風」，寓意權力不過是曇花一現。韓媒解讀，作為前總統尹錫悅的妻子，金建希在今年4月尹錫悅遭彈劾後已失去第一夫人身份，如今既無任何權勢，也從未真正掌握過實質性權力。

金建希被拘，成為南韓首名被拘的第一夫人，前總統夫婦同時被拘也是南韓憲政史上的首次。

報導指，今年4月，金建希的丈夫尹錫悅被彈劾總統職務後，金建希就失去第一夫人的地位，也失去權力。

延伸閱讀：

尹錫悅4.21再出庭應訊 審訊場面首曝光

韓媒：韓國初步決定6月3日舉行總統選舉

文章授權轉載自《香港01》

南韓 首爾 詩人 尹錫悅 第一夫人

相關新聞

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞...

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

日本麥當勞近期推出購買兒童套餐送「寶可夢卡牌」的活動，再度掀起瘋搶熱潮。但不少黃牛為了轉賣寶可夢卡牌，大量購餐後直接將餐...

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

韓媒周三（13日）引述消息稱，南韓前總統尹錫悅妻子金建希周二出庭接受逮捕必要性審查時說了一句中國大陸古詩「花...

雪梨機場傳槍響！澳洲警方逮捕嫌犯「警槍意外走火」現場一度混亂

澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

瑞士一名駕駛人在洛桑市區超速27公里，因此被判罰高達9萬瑞士法郎（約台幣338萬元）。罰金之所以如此驚人，原因在於洛桑所...

開飛機非法降落南極！19歲華裔捐款換撤案 盼續完成七大洲飛行

19歲美籍華裔青少年網紅郭伊森(Ethan Guo)，單獨駕機環球七大洲飛行並為癌症研究籌款，6月因未經許可非法降落智利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。