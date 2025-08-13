吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

韓媒周三（13日）引述消息稱，南韓前總統尹錫悅妻子金建希周二出庭接受逮捕必要性審查時說了一句中國大陸古詩「花無十日紅」，稱「目前金夫人所擁有的花已經凋謝」。她說這句說話的相關報導一度衝上包括百度在內的熱搜。

根據《朝鮮日報》，金建希在法庭上表示：「花無十日紅。」韓聯社指，首爾中央地方法院12日晚針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令後，金建希被關進位於首爾九老區的首爾南部看守所。

「花無百日紅」出自宋代詩人楊萬里的《臘前月季》，原文是「只道花無十日紅，此花無日不春風」，寓意權力不過是曇花一現。韓媒解讀，作為前總統尹錫悅的妻子，金建希在今年4月尹錫悅遭彈劾後已失去第一夫人身份，如今既無任何權勢，也從未真正掌握過實質性權力。

金建希被拘，成為南韓首名被拘的第一夫人，前總統夫婦同時被拘也是南韓憲政史上的首次。

報導指，今年4月，金建希的丈夫尹錫悅被彈劾總統職務後，金建希就失去第一夫人的地位，也失去權力。

文章授權轉載自《香港01》