快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

雪梨機場傳槍響！澳洲警方逮捕嫌犯「警槍意外走火」現場一度混亂

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導
澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常。 示意圖／路透社資料照
澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常。 示意圖／路透社資料照

澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常。

法新社報導，澳洲聯邦警署（Australian FederalPolice）代理指揮官瑞文（Scott Raven）表示，警方獲報雪梨機場國內線報到櫃台有名形跡可疑的男子。員警前去航廈與這名41歲的男子談話時，他的言行舉止變得具攻擊性，遂遭逮捕。

瑞文說，雙方爭執時，警方槍械意外走火。

當地媒體釋出的影片顯示，1名員警檢查槍枝時，另2名員警將男子壓制在地。雪梨廣播電台2GB報導，目擊者聽到巨大聲響。

瑞文表示，這起意外中無人受傷，也未持續對大眾構成威脅。他補充道，該名男子昨天下午曾在機場因引發一系列事件遭警方詢問，隨後他離開機場。

這名來自維多利亞州（Victoria）的男子被控1項妨礙警察執法罪和1項在機場製造騷亂罪。前者最高可判處2年有期徒刑，後者最高可判處3000澳元（約新台幣5萬9000元）罰款。

男子目前已交保，預計下個月出庭受審。

雪梨機場現已恢復正常運作。

機場 雪梨 澳洲 槍枝 警察

延伸閱讀

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

澳洲發債 本土需求「現疲態」！但有台灣壽險業者和日本大戶撐場

中國控制全球稀土 澳洲也想分一杯羹

澳洲今年三度降息 澳幣下挫

相關新聞

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞...

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

日本麥當勞近期推出購買兒童套餐送「寶可夢卡牌」的活動，再度掀起瘋搶熱潮。但不少黃牛為了轉賣寶可夢卡牌，大量購餐後直接將餐...

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

韓媒周三（13日）引述消息稱，南韓前總統尹錫悅妻子金建希周二出庭接受逮捕必要性審查時說了一句中國大陸古詩「花...

雪梨機場傳槍響！澳洲警方逮捕嫌犯「警槍意外走火」現場一度混亂

澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

瑞士一名駕駛人在洛桑市區超速27公里，因此被判罰高達9萬瑞士法郎（約台幣338萬元）。罰金之所以如此驚人，原因在於洛桑所...

開飛機非法降落南極！19歲華裔捐款換撤案 盼續完成七大洲飛行

19歲美籍華裔青少年網紅郭伊森(Ethan Guo)，單獨駕機環球七大洲飛行並為癌症研究籌款，6月因未經許可非法降落智利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。