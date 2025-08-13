聽新聞
雪梨機場傳槍響！澳洲警方逮捕嫌犯「警槍意外走火」現場一度混亂
澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常。
法新社報導，澳洲聯邦警署（Australian FederalPolice）代理指揮官瑞文（Scott Raven）表示，警方獲報雪梨機場國內線報到櫃台有名形跡可疑的男子。員警前去航廈與這名41歲的男子談話時，他的言行舉止變得具攻擊性，遂遭逮捕。
瑞文說，雙方爭執時，警方槍械意外走火。
當地媒體釋出的影片顯示，1名員警檢查槍枝時，另2名員警將男子壓制在地。雪梨廣播電台2GB報導，目擊者聽到巨大聲響。
瑞文表示，這起意外中無人受傷，也未持續對大眾構成威脅。他補充道，該名男子昨天下午曾在機場因引發一系列事件遭警方詢問，隨後他離開機場。
這名來自維多利亞州（Victoria）的男子被控1項妨礙警察執法罪和1項在機場製造騷亂罪。前者最高可判處2年有期徒刑，後者最高可判處3000澳元（約新台幣5萬9000元）罰款。
男子目前已交保，預計下個月出庭受審。
雪梨機場現已恢復正常運作。
