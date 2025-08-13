快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
陶山神社內的鐵路平交道傳出一名台灣女性觀光客遭列車撞擊。取自社群媒體X
陶山神社內的鐵路平交道傳出一名台灣女性觀光客遭列車撞擊。取自社群媒體X

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞擊，送醫後不治身亡。警方表示，該女疑似因拍照誤闖平交道才遭列車撞擊。

當地消防人員於13日中午12時30分接獲目擊男子通報，稱「陶山神社內的鐵路平交道有列車撞擊行人」。

該平交道位於神社內部，位於通往本殿的途中，現場設有警報器，不過沒有設置柵欄。由於位置獨特吸引不少遊客打卡拍照。警方推測，死者可能是為了取景而誤闖軌道區，未能及時閃避列車。雖然該女馬上被送醫，卻依舊傳出憾事。

受意外影響，JR佐世保線武雄溫泉站至早岐站之間的上下行列車一度停駛，影響部分旅客行程。

神社 火車 日本 觀光客 台灣人 出國旅遊

延伸閱讀

機車騎士闖平交道 辯遮斷器一度升起「誘我通過」仍被重罰

新竹神社展開修復工程 市府邀日本匠師專業協助

斥資4500萬修復百年新竹神社 台日匠師聯手還原歷史風貌

新北瑞芳平交道女子遭列車撞擊慘死 鐵警調閱監視器 排除外力介入

相關新聞

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞...

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

日本麥當勞近期推出購買兒童套餐送「寶可夢卡牌」的活動，再度掀起瘋搶熱潮。但不少黃牛為了轉賣寶可夢卡牌，大量購餐後直接將餐...

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

韓媒周三（13日）引述消息稱，南韓前總統尹錫悅妻子金建希周二出庭接受逮捕必要性審查時說了一句中國大陸古詩「花...

雪梨機場傳槍響！澳洲警方逮捕嫌犯「警槍意外走火」現場一度混亂

澳洲1名員警今天在澳洲最繁忙的雪梨機場逮捕嫌疑犯時，槍枝意外走火，機場因此短暫陷入混亂，目前已恢復正常

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

瑞士一名駕駛人在洛桑市區超速27公里，因此被判罰高達9萬瑞士法郎（約台幣338萬元）。罰金之所以如此驚人，原因在於洛桑所...

開飛機非法降落南極！19歲華裔捐款換撤案 盼續完成七大洲飛行

19歲美籍華裔青少年網紅郭伊森(Ethan Guo)，單獨駕機環球七大洲飛行並為癌症研究籌款，6月因未經許可非法降落智利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。