台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞擊，送醫後不治身亡。警方表示，該女疑似因拍照誤闖平交道才遭列車撞擊。

當地消防人員於13日中午12時30分接獲目擊男子通報，稱「陶山神社內的鐵路平交道有列車撞擊行人」。

該平交道位於神社內部，位於通往本殿的途中，現場設有警報器，不過沒有設置柵欄。由於位置獨特吸引不少遊客打卡拍照。警方推測，死者可能是為了取景而誤闖軌道區，未能及時閃避列車。雖然該女馬上被送醫，卻依舊傳出憾事。

受意外影響，JR佐世保線武雄溫泉站至早岐站之間的上下行列車一度停駛，影響部分旅客行程。