全球暖化引爆登革熱危機 太平洋多國進入緊急狀態

專家表示，氣候危機正推動太平洋島國登革熱病例急遽上升，目前感染人數已達10年來最高水準，多國已宣布進入緊急狀態。

英國「衛報」報導，根據與世界衛生組織（WHO）及其他機構合作的「太平洋症候群監測系統」（PSSS）資料，自2025年初以來，太平洋島國與地區已通報1萬6502例確診與17例死亡。世衛指出，這個地區的感染率創下2016年以來新高。斐濟、薩摩亞和東加受到的影響最為嚴重。

太平洋共同體（SPC）副秘書長維維利（PaulaVivili）說，過去的登革熱疫情具有季節性特徵。「然而，肇因於氣候變遷，（登革熱）傳播季節正在延長，有些地區甚至全年都存在感染登革熱風險。」

登革熱是一種經由埃及斑蚊傳播的病毒性疾病，症狀包括高燒、劇烈頭痛、關節與肌肉疼痛、皮疹，嚴重時可致命。氣溫上升、降雨增加和濕度升高，正在為埃及斑蚊創造理想的繁殖條件，連原本沒有病媒蚊的地區也開始現蹤，增加了傳染疾病的風險。

華盛頓大學「暴露、疾病、基因組與環境研究中心」（Center for Exposures, Diseases, Genomics andEnvironment at the University of Washington）主任暨流行病學家考夫曼（Joel Kaufman）說：「登革熱是我們可以歸咎於氣候變遷的首批真正與疾病相關現象之一。降雨會使水位淹過蚊卵，促使其孵化，這是蚊子自然繁殖週期的一環。暴雨還會增加積水來源，為蚊子提供更多繁衍機會。」

考夫曼警告，這些疫情凸顯出更廣泛的公共衛生挑戰，隨著地球變暖，許多種人類疾病將變得更常見且更嚴重。

薩摩亞自4月宣布登革熱疫情爆發以來，已證實6例相關死亡病例，累計超過5600例確診。斐濟今年來已通報8例死亡與1萬969例確診。而東加2月宣布疫情爆發以來，則已通報逾800例確診與3例死亡。

這些疫情凸顯出這個地區對氣候敏感性疾病的脆弱性，隨著全球氣溫上升，這類疾病預計將進一步加劇。