300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本麥當勞近期推出購買兒童套餐送「寶可夢卡牌」的活動，再度掀起瘋搶熱潮。但不少黃牛為了轉賣寶可夢卡牌，大量購餐後直接將餐點丟在路邊，引發網友聲討。日本麥當勞已為此道歉並祭出補救措施，日媒則揭露麥當勞為了這次活動準備300萬張卡片，並認為這些卡片「不算稀有」，顯示公司內部錯估形勢。

日本麥當勞的寶可夢贈卡活動自9日起為期3天，每購買1份售價含稅510日圓起的套餐，就能獲得6款卡片中一張皮卡丘加一張隨機寶可夢贈卡。活動首日便湧現人潮，多數門市在9日當天就幾乎售罄。

共同社報導，日本麥當勞已為活動亂象致歉，並強調事前已規定每人限購5套，並還提前與二手交易平台mercari合作防止轉賣。公司還提醒顧客，違反規定的訂單將被取消，但這些都無法阻止黃牛，甚至有人進行高價交易。

朝日新聞向相關人士採訪得知，日本麥當勞為了這次活動準備將近300萬張卡片。該人士透露：「這些卡片未必是稀有卡，實在不明白為何會成為轉賣目標。」

但經濟觀察家門倉貴史指出，300萬張或許足以滿足日本國內需求，但若與全球需求相比仍遠遠不足。此外，「日本限定」的行銷話術，更刺激海外粉絲的購買慾望，導致國外二手交易平台上接連出現高價轉賣。

門倉表示，考量到寶可夢在中國非常受歡迎，加上中國人口是日本的10倍以上，即使供應300萬張，仍難以滿足需求，稀有性依舊居高不下。若不針對海外的高價轉賣設限，不管再怎麼增加供應量，日本國內兒童恐怕仍無法順利獲得卡片，也難以抑制亂象。

日本 黃牛 麥當勞 寶可夢

