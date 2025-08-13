瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

瑞士一名駕駛人在洛桑市區超速27公里，因此被判罰高達9萬瑞士法郎（約台幣338萬元）。罰金之所以如此驚人，原因在於洛桑所在的沃州（Vaud canton）會根據違規者的收入、財富或家庭整體財務狀況等因素裁罰。當事人是累犯，還是瑞士最富有的人之一，罰額也就格外高。

美聯社報導，沃州法院近日裁定，這位大亨須先繳交1萬瑞士法郎（約台幣37萬5700元），若他在未來3年內再次因類似違規被查獲，就可能需補繳8萬瑞士法郎罰款。

瑞士的24小時報（24 Heures）率先揭露此案，稱這位不具名男子為法國籍，曾獲瑞士經濟周刊「資產」（Bilan）列入全國300名最富有人士，擁有數億美元資產。警方自動雷達拍到他在洛桑一條限速50公里的路段以時速77公里行駛，檢察官迅速計算出依法可能面臨的最高罰款。

沃州檢察官辦公室發言人德魯昂（Vincent Derouand）表示，該裁決於6月作出，針對的是2024年8月發生的違規行為，被告未提出異議。

根據沃州刑法，最高罰款會根據「裁決作出時違規者的個人及經濟狀況」決定，特別考量收入、財富、生活型態及家庭經濟需求等因素。當事人據報8年前曾因類似超速違規行為被罰1萬瑞士法郎，並在當時被告知若2年內再犯，將面臨6萬瑞士法郎罰款。

瑞士並非唯一採取此做法的國家，德國、法國、奧地利及北歐國家都會根據個人財富來裁罰，這次的9萬瑞士法郎甚至不是最高紀錄。一名百萬富翁2010年在東部的聖加侖（St. Gallen）州駕駛法拉利超速，被罰約29萬美元（約台幣877.5萬元）。

瑞士交通安全組織「道路十字會」（Road Cross）曾批評富有的駕駛人處罰過輕，直到選民3年前批准一項刑法改革，授權法官可依個人收入和財富裁罰超速與酒駕等輕罪。依現行制度，無力繳罰的窮人可能得坐牢一晚，最富有的人則可能被處以數萬瑞士法郎的罰款，甚至連警察超速都可能被罰。