日內瓦禁塑令陷法律戰 回收模範生也面臨經濟難題

「全球塑膠公約」談判進入關鍵倒數階段，主辦城市日內瓦卻因一項禁塑政策，引發法律爭議。日內瓦州原計畫自2025年起全面禁止餐飲與外帶業者提供一次性塑膠餐具，並要求廢棄物須在州內處理。然而，法令尚未上路，便遭零售與回收業者聯合提告，瑞士日內瓦州司法法院憲法法庭日前裁定暫停執行，案件仍待聯邦法院作最終裁決審理。

曾在台灣擔任執業律師、現居蘇黎世並取得當地循環經濟管理碩士學位的王絃如說明，日內瓦州於2022年通過新版《廢棄物管理法》，除禁用一次性塑膠製餐具外，還設下「州內處理」條款。2023年，瑞士聯邦委員會在監督性審查中認定，「州內處理」的規定過於接近壟斷，與聯邦保障市場與經濟自由的原則不符。

王絃如指出，去年包括Migros、Coop、Denner等主要零售連鎖與廢棄物處理業者，共同向日內瓦州司法法院憲法法庭提起憲法性訴訟，主張新法違反經濟自由與比例原則，並申請暫時停止執行。法院於今年7月同意暫停，私人業者主張的理由是若強行施行，將立即對營運造成重大衝擊，而這些損害即使日後勝訴也難以完全彌補。

王絃如說，這場訴訟反映出瑞士民族性與核心價值「不輕易接受由上而下的強制性法律」。相較於歐盟各國（如德國或法國）透過全國性法規自上而下推行，瑞士更傾向依靠長期教育與公民自律來推動環保，避免全國性禁令干預市場。加上廢棄物管理權限主要分屬26個州政府，各地回收與減塑政策各有差異，難以用聯邦法令加以統一。

王絃如進一步指出，儘管瑞士的回收系統完善、特別是PET寶特瓶的回收率高達八成，但在源頭減量與一次性塑膠淘汰方面步伐相對緩慢。從政策系統面來看，瑞士的「分權制」與「經濟自由保障」使得各州的創新立法，容易遇到法律挑戰。即使在富裕且環保意識高的社會，一旦政策觸及商業模式與經濟自由，阻力仍然不容小覷。

不過，相較推動減塑禁令遭遇挑戰，瑞士在特定場域的循環經濟實踐卻相當成熟。王絃如指出，以瑞士首都伯恩為例，凡需個別許可且超過千人的大型活動必須使用可重複利用的餐具與杯子，並向民眾收取押金。這項規定不僅大幅減少活動垃圾，更催生了餐具租賃、清洗與運送等完整的產業鏈，成為循環經濟的成功範例。