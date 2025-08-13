不用追垃圾車！日內瓦回收站密布 精準分類創八成回收率

快訊

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
日內瓦廣設 Ecopoint回收站，民眾步行約200至300公尺即可抵達回收點，方便分類投放，減少廢棄物進入焚化或掩埋場。記者曾原信／攝影
瑞士日內瓦舉行的「全球塑膠公約」談判，聚焦於塑膠全生命周期治理，除了源頭減量與化學品管制，後端回收與廢棄物處置同樣被視為關鍵。身為主辦城市的日內瓦，憑藉完善的社區回收系統與高達8成的回收率，成為外界眼中的「回收模範生」。

在日內瓦街頭，沒有台灣民眾熟悉的垃圾車音樂，取而代之的是遍布住宅區與超市旁的 Ecopoint回收站，民眾步行約200至300公尺即可抵達回收點，方便分類投放，減少廢棄物進入焚化或掩埋場。

日內瓦Ecopoint回收站採精細分類，包括透明玻璃瓶與有色玻璃瓶、PET塑膠瓶、金屬罐與鋁製品、鋁製咖啡膠囊、有機廚餘、以及香菸濾嘴等，也可丟棄隨袋徵收的一般居家垃圾。另設有衣物與鞋的回收桶，由公益組織合作運營，將狀況良好的物品送往慈善或二手市場再利用。

雖為開放式回收站點，民眾仍須遵守規定時間投放，特別的是，玻璃回收時間另有規範，以減低噪音影響，違反規定者，最低罰款200瑞士法郎；大型廢棄物則需送至州回收中心。

曾在台灣擔任執業律師的王絃如，現居瑞士蘇黎世，並取得蘇黎世應用科技大學循環經濟管理碩士學位。她指出，相較於德語系國家多以押金制度促進回收，瑞士並不採此制度，而是依賴全民自律與自下而上的環保教育。

「瑞士人口密度低，布點與維護相對容易，且多數居民能自律維持清潔，雖然有時也會有氣味問題。」她認為，台灣因地狹人稠，廣設回收站可能引發鄰避效應，且站點維護難度較高，但日內瓦在分類精細化、便利性與規範並行的模式，仍具有參考價值。

日內瓦廣設 Ecopoint回收站，民眾步行約200至300公尺即可抵達回收點，方便分類投放，減少廢棄物進入焚化或掩埋場。記者曾原信／攝影
瑞士 日內瓦 廢棄物

