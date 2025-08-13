聽新聞
影／印度男擅闖林地開閃光燈自拍 遭憤怒大象踩踏重傷
印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka）一處保護區10日發生驚險事件，一名男子越界闖入一座寺廟附近的限制林地，企圖與一頭大象自拍，結果惹火大象，不得不拼命逃命，結果遭追趕踩踏，驚險畫面全被目擊遊客拍下。
太陽報報導，男子名為巴薩瓦拉朱（R. Basavaraju）。目擊者歐索里奧（Daniel Osorio）表示，當時那頭大象正在路邊吃蘿蔔，巴薩瓦拉朱走近想拍攝自拍照，但閃光燈突然亮起，驚擾激怒了大象，大象隨即發動攻擊。
影片顯示，大象先站在路邊甩動象鼻，接著衝過馬路，直接穿越一輛行駛中的汽車前方，追向轉身逃跑的巴薩瓦拉朱。他慌亂間跑到馬路上後絆倒摔地，被大象追上多次踩踏，過程中短褲與內褲都被扯落。
大象在巴薩瓦拉朱身邊停留片刻後小跑離開，讓他得以站起逃到安全地帶。他傷勢嚴重，被送往醫院治療，幸運存活，事後遭當局開罰25000盧比（合台幣約8600元），並要求拍攝道歉影片，承認自己的行為源於對野生動物安全規則的缺乏認識。
歐索里奧指出，這起事件強烈提醒人們遵守野生動物保護區的規定，並應由受過訓練的管理人員處理此類情況，而非徒步遊客自行介入，也警告其他遊客不要重蹈覆轍。
