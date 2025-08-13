快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

影／印度男擅闖林地開閃光燈自拍 遭憤怒大象踩踏重傷

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度一頭野象從阿姆昌野生動物保護區走出，站在古瓦哈蒂的一條道路上，攝於4月9日。示意圖，非本文事件中的大象。路透
印度一頭野象從阿姆昌野生動物保護區走出，站在古瓦哈蒂的一條道路上，攝於4月9日。示意圖，非本文事件中的大象。路透

印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka）一處保護區10日發生驚險事件，一名男子越界闖入一座寺廟附近的限制林地，企圖與一頭大象自拍，結果惹火大象，不得不拼命逃命，結果遭追趕踩踏，驚險畫面全被目擊遊客拍下。

太陽報報導，男子名為巴薩瓦拉朱（R. Basavaraju）。目擊者歐索里奧（Daniel Osorio）表示，當時那頭大象正在路邊吃蘿蔔，巴薩瓦拉朱走近想拍攝自拍照，但閃光燈突然亮起，驚擾激怒了大象，大象隨即發動攻擊。

影片顯示，大象先站在路邊甩動象鼻，接著衝過馬路，直接穿越一輛行駛中的汽車前方，追向轉身逃跑的巴薩瓦拉朱。他慌亂間跑到馬路上後絆倒摔地，被大象追上多次踩踏，過程中短褲與內褲都被扯落。

大象在巴薩瓦拉朱身邊停留片刻後小跑離開，讓他得以站起逃到安全地帶。他傷勢嚴重，被送往醫院治療，幸運存活，事後遭當局開罰25000盧比（合台幣約8600元），並要求拍攝道歉影片，承認自己的行為源於對野生動物安全規則的缺乏認識。

歐索里奧指出，這起事件強烈提醒人們遵守野生動物保護區的規定，並應由受過訓練的管理人員處理此類情況，而非徒步遊客自行介入，也警告其他遊客不要重蹈覆轍。

大象 野生動物保護區

延伸閱讀

中印關係逐漸回暖 從這兩事見端倪...川普關稅撮合的？

輔大志工德里加爾各答送愛 駐印副代表讚民間大使

聽見金句／印度人的愛情代表色，源自於對泰姬瑪哈陵的註解。

印度掀抵制美貨聲浪

相關新聞

開飛機非法降落南極！19歲華裔捐款換撤案 盼續完成七大洲飛行

19歲美籍華裔青少年網紅郭伊森(Ethan Guo)，單獨駕機環球七大洲飛行並為癌症研究籌款，6月因未經許可非法降落智利...

日內瓦禁塑令陷法律戰 回收模範生也面臨經濟難題

「全球塑膠公約」談判進入關鍵倒數階段，主辦城市日內瓦卻因一項禁塑政策，引發法律爭議。日內瓦州原計畫自2025年起全面禁止...

不用追垃圾車！日內瓦回收站密布 精準分類創八成回收率

在瑞士日內瓦舉行的「全球塑膠公約」談判，聚焦於塑膠全生命周期治理，除了源頭減量與化學品管制，後端回收與廢棄物處置同樣被視...

影／印度男擅闖林地開閃光燈自拍 遭憤怒大象踩踏重傷

印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka）一處保護區10日發生驚險事件，一名男子越界闖入一座寺廟附近的限制林地，企圖與一...

太超過！南韓星巴克祭新規 防「咖工族」用桌機、印表機占位

南韓星巴克因應部分顧客攜帶印表機和桌上型電腦到店內辦公，甚至還有人擺上隔板和多台電腦劃分辦公區域，近日公告禁止攜帶這類「...

排泄物轉化生物炭 補充全球肥料短缺

排泄物也能成為農業肥料，並能減少環境汙染！一項農業研究發現，人類排泄物可以轉化為生物炭，並能夠取代化學肥料成為農作物的營養來源。對此，生物炭不僅能解決全球肥料短缺問題，同時也能減少汙水對農作物的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。