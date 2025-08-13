太超過！南韓星巴克祭新規 防「咖工族」用桌機、印表機占位

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓星巴克有客人攜帶印表機和桌上型電腦到店內辦公，甚至還有人擺上隔板，近日正式發布公告禁止。圖 / 取自 X /kwz_note
南韓星巴克有客人攜帶印表機和桌上型電腦到店內辦公，甚至還有人擺上隔板，近日正式發布公告禁止。圖 / 取自 X /kwz_note

南韓星巴克因應部分顧客攜帶印表機和桌上型電腦到店內辦公，甚至還有人擺上隔板和多台電腦劃分辦公區域，近日公告禁止攜帶這類「笨重物品」。

BBC 12日報導，隨著居家辦公日益普遍，星巴克等咖啡館一直努力在營造輕鬆氛圍，試著接納那些把店內當作工作場所的顧客。

根據「X」上的照片與韓媒報導，星巴克列出3點須知，分別是請讓其他顧客也能使用多人使用的桌子，請勿在店內使用個人桌上型電腦、印表機、延長線與隔板等物品。為了讓座位能順利給其他客人使用，若長時間離開座位，請務必帶走隨身物品。

星巴克發言人表示：「南韓星巴克已更新政策，讓所有顧客都能享有愉快、便利的店內體驗。雖然歡迎筆電和小型個人裝置，但請避免攜帶桌上型電腦、印表機或其他占用空間、影響共享環境的笨重設備。」

南韓星巴克強調：「星巴克始終致力成為溫馨友善的第三空間，讓咖啡與交流交織，讓社群在每一杯咖啡、每一次對話、每一次造訪中茁壯。」

星巴克發言人溫和的說法，掩蓋了不少人對長時間占座顧客的不滿。公告發布之際，也正值民眾愈來愈流行在咖啡館讀書和工作，讓這些「咖工族」（카공족）也成為南韓輿論激烈爭論的焦點。

自新冠疫情以來，居家辦公趨勢加劇，許多人開始帶著不太友善的語氣使用「咖工族」一詞，對那些只買一杯飲料卻長時間占位的人感到不滿，還有一些南韓網友表示，「咖工族」也會免費使用店裡的電力。

針對新規，有網友留言表示讚許：「做得好，既然星巴克帶頭了，其他咖啡館也該跟進。」另一位網友則表示，就是因為有人在星巴克工作，所以他才不去，並稱這項公告是「針對那些沒禮貌到越界之人的措施」，並感嘆「現在沒常識的人實在太多了」。

