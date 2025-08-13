排泄物轉化生物炭 補充全球肥料短缺
排泄物也能成為農業肥料，並能減少環境汙染！一項農業研究發現，人類排泄物可以轉化為生物炭，並能夠取代化學肥料成為農作物的營養來源。對此，生物炭不僅能解決全球肥料短缺問題，同時也能減少汙水對農作物的影響。
生物炭減少污染
《衛報》報導，康乃爾大學和聯合國糧農組織共同研究發現，人類排泄物可以轉化為生物炭，並能夠取代化學肥料成為農作物的營養來源。對此，生物炭將更容易儲存和運輸，尤其熱解過程會將排泄物的體積重量減少高達90%，而多數病原體和污染物都可以去除。
報告指出，根據農業需求進行調整的生物炭，每年可以提供15%的磷施用量、17%的氮施用量，以及高達25%的鉀施用量。如此一來，生物炭不僅能解決全球肥料短缺問題，同時也能減少汙水對農作物的影響。
康奈爾大學土壤科學教授萊曼博士表示，儘管汙水處裡不像再生能源獲得重大關注，但透過創建循環經濟來防止資源浪費，也會是綠色轉型的關鍵。
成本競爭力是挑戰
《亞洲金融》指出，自新冠疫情和俄烏戰爭以來，亞洲一直受到化肥短缺和高價格的困擾，並加劇了非洲和亞洲部分地區的營養不良狀況。因此，生物炭肥料尤其對亞洲農業發展特別有吸引力。
然而，成本競爭力將成為生物炭肥料的重大挑戰，相較於規模經濟而成本較低的傳統肥料，生產生物炭通常需要大量的設備和多個熱解窯，使得最終產品相對昂貴。
