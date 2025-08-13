捷克基督徒大遊行 首都環繞敬拜歌聲

全球數百名基督徒近日聚集捷克首都布拉格街頭，參加第三屆「為耶穌遊行」(Jesus Pochod) 活動，這場福音遊行由捷克救世軍 (Salvation Crew) 和接觸世界協會 (Zasáhnout svět) 所舉辦，並在首都具標誌性的廣場進行公開佈道和祈禱。

《今日基督教》報導，數百名基督徒從布拉格城堡廣場 (Hradčanský Square) 出發開始遊行，儘管沿途遭遇雨水侵襲，參與者也多次被大雨淋濕，但他們仍公開宣揚福音。基督教傳教協會執行秘書翁德拉切克表示，儘管今年天氣不太好，但佈道氣氛很愉快，沒有人後悔參加。

據《Evangelical Focus》報導，布拉格開放教會牧師庫巴和沃托奇卡呼籲「多元一體」的重要性，除了大家因著信仰聚集在一起，也要看見不同基督徒如何共同表達信仰。

此外，RCCG布拉格團契牧師奧利亞因科也宣講聖經道理，並鼓勵基督徒以信心傳揚福音。英國福音佈道家錢德則講解福音的奧秘，並分享其成為基督徒的見證，也呼籲人們接受耶穌，並為病人祈禱。

除了分享福音信息，當地牧師也為捷克祈禱，並邀請現場民眾跟隨基督，從早到晚都有敬拜歌聲環繞在布拉格街頭。此外，委內瑞拉、哥倫比亞和其他幾個拉丁美洲國家也舉行相似的遊行集會，邀請基督徒和民眾一起上街頭，為耶穌遊行。

