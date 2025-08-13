柏林史普里河禁止游泳 民眾跳河爭取解除百年禁泳令

快訊

中央社／ 柏林12日專電

柏林市中心史普里河1925年起禁止游泳，約700名當地居民今天在30度高溫下躍入河中，呼籲柏林當局「洗掉」這項長達一世紀的禁令。支持者強調水質已改善，應還給市民親水權；市府則以航道與水質安全為由，認為解禁須從長計議。

抗議活動由長期推動河泳計畫的協會Flussbad Berlin發起，參與者身穿泳衣、帶著泳圈與「史普里河（Spree）為柏林降溫」、「終結游泳禁令」等標語，歡快跳入水中，伴隨岸邊播放的電子音樂，現場宛如一場消暑的夏日派對。

柏林河泳禁令可追溯至1925年，當時因工業與家庭廢水直接排入河中，水質惡劣，市政當局以公共衛生及安全為由全面禁止民眾游泳，禁令一直持續到百年後的今天。

協會安排兩名救生員與擴音喇叭引導入水順序，柏林水警船與水質專家同步監測河水狀況。根據主辦單位報告，當天檢測顯示水質達「及格」等級，民眾跳入史普里河無安全疑慮。

來自黎巴嫩的示威民眾Felix告訴中央社，他的故鄉沿海而建，很容易就能到達海邊。但在柏林，去海邊要花近4小時。平常他必須花錢進室內游泳池或搭至小1小時的車到市郊湖泊游泳，「今天能直接在市中心下河游泳真的很棒。」

來自英國、已在柏林生活20年的Kate認為，「每個人都有免費游泳的權利」，若市府因水質問題禁泳，那就應該努力改善水質，而不是全面禁止。

德國民眾Scarlett開玩笑說，自己長年在人煙較為稀少的史普里河東部河段游泳，那裡的水更髒，她也沒因此「長出第11根手指」，近年市中心河段水質已大幅改善，無法理解為什麼市府仍持續禁泳。

在柏林長大的Sebastian則指出，史普里河市中心河段已規劃多座可供民眾休憩的親水階梯，未來民眾下水會更方便，市府不如提早將市區河段游泳合法化。

他和好友Valentin剛剛才響應抗爭活動，遊完一圈上岸。中央社詢問他們「搶先」合法化之前的「試游體驗」，Sebastian笑說，水溫舒服、感覺就像在柏林的湖裡游泳；Valentin則分享，從水面仰望城堡與歷史建築，是日常無法體驗的獨特視角。

極端氣候使歐洲夏季熱浪愈加頻繁，柏林動輒出現攝氏30度以上高溫，市中心柏油與石板路地面溫度甚至可飆破40度，居民對消暑降溫的需求日益迫切。

包括柏林米特區（Mitte）區長，以及德國綠黨（Greens）與左派黨（Die Linke）部分議員都到場聲援，支持仿效巴黎塞納河，在柏林市中心史普里河設立河泳區。

柏林主管交通與環境事務的參議院部門，對今日抗議訴求仍持保留態度，重申史普里河屬於聯邦航道，必須確保船舶通行，且對水質乾淨程度仍存疑慮，為保障市民安全，禁泳立場短期內不會改變。

柏林 水質 高溫

