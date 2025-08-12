馬來西亞情侶遊曼谷遭縱火 泰國允加強觀光區安全

2名馬來西亞觀光客近日在泰國首都曼谷市中心遭到1名失業男子隨機縱火攻擊，泰國觀光暨體育部已承諾將改善熱門旅遊區的安全措施。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，這起令人震驚的攻擊事件發生在曼谷市中心幹道拉查丹利路（Ratchadamri Road）上的Big C賣場前，這裡曼谷最熱門購物區之一。

26歲王姓大馬男子與其27歲顏姓女友7日晚間坐在賣場前的階梯上時，遭到1名男子先用裝在瓶中的稀釋劑潑灑，再追上兩人點火焚燒。嫌犯據稱是30歲泰國男子瓦拉孔（Varakorn Pubthaisong）。

這2名觀光客傷勢嚴重，緊急分送不同醫院救治。嫌犯也遭到現場其他人士制伏，並交給隨後到場的鑾比尼（Lumpini）警方。

泰國觀光暨體育部9日在臉書（Facebook）上的官方帳號發表聲明，承諾採取改善觀光鬧區安全的措施，好讓遊客及當地居民更放心。

涉案犯嫌來自泰國沙繳府（Sa Kaeo），是1名退休拳擊手。據傳他告訴警方，犯案原因是對自己失業感到挫折。