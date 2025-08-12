法國開放爭議農藥掀反對浪潮 總統簽署法案繼續禁用

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

法國最高憲法機關上週裁定繼續禁用會殺死蜜蜂的農藥亞滅培後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已將相關法案簽署立法。原本法案引發爭議，開放亞滅培遭到大量民眾反對。

法新社報導，這份法案簡稱「杜普隆法」（Duplomb Law），因為是由右派政黨共和黨（Republicans Party）參議員杜普隆（LaurentDuplomb）提出。法國國會今年7月已在意見分歧下通過這份法案，但批評者指過程倉促，未經適當辯論且忽略公眾意見。

原本法案讓目前歐洲聯盟（EU）允許、但法國自2018年起禁用的亞滅培恢復開放。支持者說，甜菜農和榛果農需要這種農藥來讓他們更能與歐洲同業競爭。

然而，法案通過後在法國引發廣泛辯論及連署請願，簽名者多達空前的210萬人。

法國憲法委員會（Constitutional Council）上週裁定原本法案違憲，理由是當中開放的類尼古丁農藥「對人體健康構成風險」，違反法國環境憲章所保障民眾享有居住在平衡與健康環境的權利。這使得爭議性條文遭到否決。

這項裁決出爐後，法國主要農民團體法國全國農會聯盟（FNSEA）抨擊其「令人無法接受」。馬克宏則表示他有意讓法案盡速生效，不願再由國會繼續辯論。法國政府今天發布的公報便刊登法案。

支持請願的人士表示，他們對原本法案的不滿不只限於對環境衝擊的擔憂。請願書當中不僅要求廢除法案，還要求檢討法案是在何種情況下通過，以及要求公開徵詢衛生、農業和環境專家的意見。

反對法案的法國強硬左派政黨「不屈法國」（France Unbowed，LFI）國會議員洛蒙（AntoineLeaument）表示，他們雖然「贏了戰鬥」，但馬克宏不讓法案再交付國會表決而是直接簽署生效，令他感到遺憾。

