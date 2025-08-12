西班牙野火延燒數千人撤離 首都附近1人喪命

在強風及高溫熱浪助長下，西班牙部分地區野火肆虐，一名男子今天因燒傷喪生，成為近期首名因野火喪命的罹難者，數以千計的民眾也被迫撤離。

法新社報導，官員表示，罹難者在首都馬德里北方的富裕郊區特雷斯坎托斯（Tres Cantos）嚴重燒傷，貫穿該地的強風時速高達70公里，助長火勢蔓延。

男子隨後送醫不治，成為自上週熱浪開始以來，全國數十起野火中的首名死者。數百名特雷斯坎托斯的居民也被撤離家園。

馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）在社群平台X上表示，她對這名男子的死亡深感遺憾。

馬德里自治區環境首長諾維約（Carlos Novillo）告訴法新社記者：「不到40分鐘，野火就前進了6公里。」

地方官員表示，截至今早，火勢已在掌控之中。

西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）觀光勝地塔里法（Tarifa）海灘周遭的飯店與住家也撤離了約2000人。本月稍早，同一地點也爆發類似野火，迫使人們撤離。

位於西班牙西北部的卡斯提亞－萊昂自治區（Castile and Leon）昨天也通報超過30起野火，其中包括威脅到名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯（LasMedulas）。

野火燃燒之際，氣象專家同時預測今天是熱浪席捲以來最熱的一天，全國各地皆發布氣象警報。