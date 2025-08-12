快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

西班牙野火延燒數千人撤離 首都附近1人喪命

中央社／ 馬德里12日綜合外電報導

在強風及高溫熱浪助長下，西班牙部分地區野火肆虐，一名男子今天因燒傷喪生，成為近期首名因野火喪命的罹難者，數以千計的民眾也被迫撤離。

法新社報導，官員表示，罹難者在首都馬德里北方的富裕郊區特雷斯坎托斯（Tres Cantos）嚴重燒傷，貫穿該地的強風時速高達70公里，助長火勢蔓延。

男子隨後送醫不治，成為自上週熱浪開始以來，全國數十起野火中的首名死者。數百名特雷斯坎托斯的居民也被撤離家園。

馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）在社群平台X上表示，她對這名男子的死亡深感遺憾。

馬德里自治區環境首長諾維約（Carlos Novillo）告訴法新社記者：「不到40分鐘，野火就前進了6公里。」

地方官員表示，截至今早，火勢已在掌控之中。

西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）觀光勝地塔里法（Tarifa）海灘周遭的飯店與住家也撤離了約2000人。本月稍早，同一地點也爆發類似野火，迫使人們撤離。

位於西班牙西北部的卡斯提亞－萊昂自治區（Castile and Leon）昨天也通報超過30起野火，其中包括威脅到名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯（LasMedulas）。

野火燃燒之際，氣象專家同時預測今天是熱浪席捲以來最熱的一天，全國各地皆發布氣象警報。

野火 馬德里 自治區

延伸閱讀

颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

靜宜大學「新南向計畫假日學校」 菲律賓學生探索國際多元文化

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

相關新聞

北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 恐逾70人罹難

印度北部喜馬拉雅山區一週前山洪爆發，遭到傾瀉而下泥流沖毀的小鎮被埋在淤泥下。官員表示，至少68人仍然失聯。加上已知罹難的...

塞納河百年來首度開放游泳 成巴黎夏日消暑新選擇

在法國首都巴黎塞納河中游泳正成為越來越受歡迎的觀光活動，也成為巴黎民眾必做之事。塞納河上個月開放3處泳區，時隔百年再度開...

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markl...

日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」...

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門...

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

越南農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。