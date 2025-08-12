快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

塞納河百年來首度開放游泳 成巴黎夏日消暑新選擇

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
7月5日至8月31日，塞納河3處指定河段每天開放1000人在指定時段下水消暑。法新社
7月5日至8月31日，塞納河3處指定河段每天開放1000人在指定時段下水消暑。法新社

法國首都巴黎塞納河中游泳正成為越來越受歡迎的觀光活動，也成為巴黎民眾必做之事。塞納河上個月開放3處泳區，時隔百年再度開放民眾下水，迄今已有成千上萬人在河中暢游。

美聯社報導，隨著一波熱浪將於明天侵襲巴黎地區，預計塞納河泳區將更加擁擠。法國氣象局（Meteo France）已對巴黎發出「高度警戒」，預估氣溫將高達攝氏38度。

在巴黎西部格勒內碼頭（Grenelle）泳區，遊客可一邊游泳及享受日光浴，一邊欣賞艾菲爾鐵塔（EiffelTower）美景，河面上還能見到小魚游動。

為符合歐洲規定，法國當局每天都會檢查河水水質。由於污染與河道航運帶來的風險，塞納河自1923年以來原則上禁止游泳，僅有少數例外。

但隨著法國當局斥資14億歐元（約16億美元）整治塞納河，以符合去年巴黎奧運游泳賽事場地水質，新泳區得以設立。

來自墨西哥的觀光客馬丹斯（Constanze Martens）說：「你能想像嗎，一邊欣賞艾菲爾鐵塔，一邊在純天然的河水中游泳，乾淨又安全，還有這麼多可愛的人，各年齡層的人都在這裡游泳。」

塞納河今天的水溫為攝氏22度。

來自巴黎東郊蒙特伊（Montreuil）的羅林（ElisabethLorin）則說：「水溫相當溫暖，比海水還暖，這很令人驚訝，也非常舒服。」

法國 塞納河 巴黎奧運

延伸閱讀

Jennie登Chanel最新廣告！10包款推薦：全新25後背包預計將秒殺

巡演像在玩家家酒！Jennie巴黎放風照「0疲態超像高中生」同款舞棍阿北褲被問爆

世界游泳大師錦標賽 97歲阿嬤唐成瑤破大會紀錄摘金

全球旅遊巴黎最令人焦慮…紐約排不上10大 杜拜最令人放鬆

相關新聞

北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 恐逾70人罹難

印度北部喜馬拉雅山區一週前山洪爆發，遭到傾瀉而下泥流沖毀的小鎮被埋在淤泥下。官員表示，至少68人仍然失聯。加上已知罹難的...

塞納河百年來首度開放游泳 成巴黎夏日消暑新選擇

在法國首都巴黎塞納河中游泳正成為越來越受歡迎的觀光活動，也成為巴黎民眾必做之事。塞納河上個月開放3處泳區，時隔百年再度開...

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markl...

日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」...

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門...

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

越南農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。