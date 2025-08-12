北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 恐逾70人罹難

印度北部喜馬拉雅山區一週前山洪爆發，遭到傾瀉而下泥流沖毀的小鎮被埋在淤泥下。官員表示，至少68人仍然失聯。加上已知罹難的4人，5日這起災難死亡總數恐超過70人。

法新社報導，生還者上傳的影片顯示洶湧泥水奔騰而下，好幾層樓高的公寓大樓遭到瞬間沖走。

防災官員今天表示，在北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali），從殘骸中搜尋遺體的工作持續進行著。

國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce）的邱漢（Gambhir Singh Chauhan）表示，嗅探犬已經發現下方可能埋有遺體的數個地點，不過「一開挖就冒出水來」。

邱漢表示，搜救團隊也動用探地雷達進行搜尋。

起初通報有超過100人失蹤。由於道路被毀、手機不通，搜救人員耗時數日針對名單反覆核對。當地政府目前表示有68人失蹤，包括44名印度籍、22名尼泊爾籍，名單裡包括9名士兵。

印度6月至9月雨季期間常有致命洪水和山崩。專家表示，氣候變遷加上開發計畫不周導致其發生頻率和嚴重程度持續升高。

官方沒有提出造成這起山洪爆發的原因，科學家認為，很可能是猛烈降雨引發快速融化的冰川碎屑崩塌所致。