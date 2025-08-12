快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 恐逾70人罹難

中央社／ 新德里12日綜合外電報導
印度搜救人員在北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali）搜尋遺體。 歐新社
印度搜救人員在北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali）搜尋遺體。 歐新社

印度北部喜馬拉雅山區一週前山洪爆發，遭到傾瀉而下泥流沖毀的小鎮被埋在淤泥下。官員表示，至少68人仍然失聯。加上已知罹難的4人，5日這起災難死亡總數恐超過70人。

法新社報導，生還者上傳的影片顯示洶湧泥水奔騰而下，好幾層樓高的公寓大樓遭到瞬間沖走。

防災官員今天表示，在北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali），從殘骸中搜尋遺體的工作持續進行著。

國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce）的邱漢（Gambhir Singh Chauhan）表示，嗅探犬已經發現下方可能埋有遺體的數個地點，不過「一開挖就冒出水來」。

邱漢表示，搜救團隊也動用探地雷達進行搜尋。

起初通報有超過100人失蹤。由於道路被毀、手機不通，搜救人員耗時數日針對名單反覆核對。當地政府目前表示有68人失蹤，包括44名印度籍、22名尼泊爾籍，名單裡包括9名士兵。

印度6月至9月雨季期間常有致命洪水和山崩。專家表示，氣候變遷加上開發計畫不周導致其發生頻率和嚴重程度持續升高。

官方沒有提出造成這起山洪爆發的原因，科學家認為，很可能是猛烈降雨引發快速融化的冰川碎屑崩塌所致。

印度 遺體 失蹤

延伸閱讀

遭鎖定攻擊...駐加薩記者增至6死 以色列行徑招致譴責

智利地下銅礦坑坍塌 受困5人全數罹難

影／驚！台東太麻里金崙溪堤岸潰堤 滾滾泥流直搗民宅

墜谷罹難17歲少女的生父悲痛認屍 感謝目擊者及搜救隊幫忙

相關新聞

北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 恐逾70人罹難

印度北部喜馬拉雅山區一週前山洪爆發，遭到傾瀉而下泥流沖毀的小鎮被埋在淤泥下。官員表示，至少68人仍然失聯。加上已知罹難的...

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markl...

日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」...

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門...

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

越南農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由...

睡覺打鼾很困擾？ 吹海螺可救呼吸中止症

「吹海螺」是一種印度古早習俗，竟成為打鼾族的救星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。