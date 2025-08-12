印度流浪狗咬人事件頻傳 最高法院下令收容

快訊

中央社／ 新德里12日專電

印度最高法院11日下令，要求將印度德里國家首都區（NCR）所有的流浪狗送進收容所，德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）今天表示，由於流浪狗帶來嚴重的問題，德里政府將會徹底執行此政策。

新德里電視台（NDTV）報導表示，由於流浪狗咬人事件頻傳，部分案例甚至導致兒童、老人因此感染狂犬病而喪命，這讓民眾為流浪狗問題感到擔憂。

隨著德里地區流浪狗咬人情況增加，印度最高法院下令，要求將NCR的流浪狗送到收容所，任何阻撓此舉的組織，將面臨嚴厲的懲罰。

NCR當局已獲指示，要立即設立收容所收受流浪犬，並要安排專業人員負責照顧流浪狗，及做節育、施打疫苗等工作，另會安裝監視器，確保流浪狗無法從收容所逃脫。

市政當局也獲指示，將設立通報流浪狗咬人案件的專線。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，古普塔說：「德里民眾已經受夠流浪狗了，我們一直在討論這個議題，（流浪狗）問題已經非常嚴重，最高法院的指示很重要，我們希望這能提供救濟給人們。」

印度新聞信託社（PTI）上個月提到，今年上半年（1月到6月），德里共獲報發生3萬5198起動物咬傷人的案例，並發現49個狂犬病的病例。

狂犬病是一種傳染病，主要由被狗咬傷傳播，死亡率極高，每年奪走約6萬人的生命。世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球因為狂犬病喪命的個案中，有36%發生在印度。

