英格蘭嚴重缺水 逾百年最乾旱春季衝擊農業

英國環境署今天表示，英格蘭今年上半年經歷自1976年以來最嚴重乾旱，當地缺水問題被列為「全國性重大事件」。

法新社報導，環境署（Environment Agency）表示，在英格蘭14個業務區中，有5個正在經歷乾旱，另外6個處於長期乾旱，面臨水資源枯竭和農作物減產的困境。

英格蘭部分地區正為今夏第4波熱浪做準備之際，由政府、農業代表和水公司組成的國家乾旱小組（National Drought Group）已開會討論此一情況。

全國農民總工會（National Farmers Union）副主席哈洛斯（Rachel Hallos）表示，農民持續面臨「極度乾旱狀況，令人對未來幾個月越來越憂心」。

哈洛斯說：「有些農場報通產量大幅下降，這是農場經營上的財務災難，可能衝擊英國的整體收成。」

英格蘭各地水庫蓄水率僅67.7%，低於8月首週平均值的80.5%。

英國氣象局（Met Office）指出，今年英格蘭經歷100多年來最乾旱的春季。

水利和防洪部長哈帝（Emma Hardy）表示：「在未來10年，我們將面臨愈來愈嚴重的缺水。」她並說政府計劃建造新的水庫以確保供水。