快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

英格蘭嚴重缺水 逾百年最乾旱春季衝擊農業

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國環境署今天表示，英格蘭今年上半年經歷自1976年以來最嚴重乾旱，當地缺水問題被列為「全國性重大事件」。

法新社報導，環境署（Environment Agency）表示，在英格蘭14個業務區中，有5個正在經歷乾旱，另外6個處於長期乾旱，面臨水資源枯竭和農作物減產的困境。

英格蘭部分地區正為今夏第4波熱浪做準備之際，由政府、農業代表和水公司組成的國家乾旱小組（National Drought Group）已開會討論此一情況。

全國農民總工會（National Farmers Union）副主席哈洛斯（Rachel Hallos）表示，農民持續面臨「極度乾旱狀況，令人對未來幾個月越來越憂心」。

哈洛斯說：「有些農場報通產量大幅下降，這是農場經營上的財務災難，可能衝擊英國的整體收成。」

英格蘭各地水庫蓄水率僅67.7%，低於8月首週平均值的80.5%。

英國氣象局（Met Office）指出，今年英格蘭經歷100多年來最乾旱的春季。

水利和防洪部長哈帝（Emma Hardy）表示：「在未來10年，我們將面臨愈來愈嚴重的缺水。」她並說政府計劃建造新的水庫以確保供水。

英國 農民 水庫

延伸閱讀

挑起內部矛盾？CIA副局長兒為俄戰亡 傳普亭請美特使轉交勳章

MLB／釀酒人菜鳥爭議延燒 大聯盟主席表態：這是正確的決定

MLB／史上首次！明星賽延長賽全壘打決勝 史瓦柏3轟助國聯逆轉勝

MLB／釀酒人新秀入選明星賽是「笑話」？ 教練挺：會喜歡他

相關新聞

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markl...

日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」...

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門...

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

越南農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由...

睡覺打鼾很困擾？ 吹海螺可救呼吸中止症

「吹海螺」是一種印度古早習俗，竟成為打鼾族的救星

日本九州豪雨多處破紀錄 福岡宗像市2天598毫米

日本九州多個地方昨天到今天陸續降下破紀錄豪雨，截至下午5時20分，福岡縣宗像市48小時降雨累積598毫米，相當於平常8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。