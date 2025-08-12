尼泊爾免97座山峰攀登費 推動西北邊境登山觀光

尼泊爾為分散登山客集中於東北部及中部地區的現象，即日起開放西北偏遠地區近百座喜馬拉雅山區的山峰，在未來兩年內免收攀登許可證費用，藉此推動當地觀光。

路透社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，尼泊爾目前開放491座山峰供攀登，但大多數登山客集中在約25座位於東北部與中部的山峰，包括每年有數百人嘗試攻頂的世界最高峰聖母峰（MountEverest）。

觀光局官員高塔姆（Himal Gautam）表示，政府決定針對卡納里省（Karnali）及遠西省（FarWestern）97座、海拔5870公尺至7132公尺不等的山峰，暫時免收攀登許可證費用，希望推廣到這些偏遠地區登山。

同時，尼泊爾政府宣布自9月起調漲攀登許可證費用：小型山峰從原本的250美元（約新台幣7550元）上調至350美元（約新台幣1萬575元），聖母峰旺季登山費則從1.1萬美元（約新台幣33萬元）上漲至1.5萬美元（約新台幣45萬元）。

高塔姆指出，西北部山岳免收攀登許可證費用的措施不僅有助推動當地觀光，也可促進偏遠地區居民的經濟發展。

尼泊爾有世界十大高峰，登山活動是國家重要財政來源。根據官方統計，去年的攀登許可證費用收入達590萬美元，光是聖母峰就貢獻超過3/4。

尼泊爾雖宣布以免收攀登許可證費用的方式來推動西北邊境觀光，目前尚不清楚是否計劃同步改善當地的基礎建設與交通連結，也不確定當地社區是否具備接待大量登山客的能力。

事實上，過去兩年，前往上述97座西北山岳的登山客僅68人。相較之下，去年光是聖母峰就核發了421張登山許可證。

海拔8849公尺的聖母峰近年深受人潮過多、環保疑慮和多起致命意外困擾。

去年4月，尼泊爾最高法院裁定政府須限制聖母峰及其他部分高峰的登山許可證數量，強調必須「顧及山岳的承載能力」。

此外，當局今年1月宣布登山許可證費用上調36%。以聖母峰為例，旺季的4月至5月之外，9月至11月攀登費為7500美元（約新台幣22.6萬元），12月至隔年2月為3750美元（約新台幣11.3萬元）。

此外，尼泊爾國會目前也正研議新法，未來申請攀登聖母峰者，須先在國內成功登頂一座7000公尺以上高山。

「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）指出，卡納里省及遠西省的這些山脈因此成為理想的登山訓練地。