哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
哈利與梅根。（路透）
哈利與梅根。（路透）

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markle）合作開發節目，但合約條款將有所限制。

法新社報導，疏遠家族的英國王室成員哈利王子與妻子梅根，自2020年以來一直與Netflix合作，製作紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）以及生活風格節目「愛你的梅根」（With Love, Meghan）。

身為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）妻子的梅根在「愛你的梅根」以田園詩般的美國加州為背景，展現她作為幹練的主婦，如何招待賓客、採收蜂蜜和調製浴鹽。

Netflix表示「愛你的梅根」已續訂第2季，並將於12月推出假期特別節目。

雖然Netflix之前是以獨家方式與兩人合作，但新的多年期合約屬於「優先購買權協議」（first lookdeal）。

以好萊塢行話來說，這代表Netflix在哈利與梅根的媒體公司Archewell Productions向其他片商兜售某個節目之前，有優先決定的權利。

通常情況下，優先購買權協議的利潤不如獨家，但也為製作人提供更大的彈性。

梅根表示：「我們很榮幸能與Netflix延續合作關係，並將範圍擴大到『As ever』品牌。」她指的是她所擁有的生活風格產品線，包括粉紅酒和杏桃醬，梅根最近重塑了這個品牌。

Netflix內容長巴賈里亞（Bela Bajaria）在聲明中將哈利和梅根描述為「具有影響力的聲音，他們的故事引起世界各地觀眾共鳴」。

哈利與梅根2018年舉行一場如童話般的婚禮，兩年後他們脫離英國王室移居加州。他們失去王室撥款後，2020年與Netflix簽下首份合約，據報導價值1億美元，不過這個數字從未得到證實，續約的具體財務條件也尚未披露。

「紐約時報」今天引述消息人士說法報導，新合約對哈利與梅根來說，價值低於先前的協議。

「哈利與梅根」是一部6集紀錄片，講述兩人關係以及他們離開王室的整個過程，播出4天就吸引2300萬人次觀看，創下Netflix紀錄片的紀錄。

儘管評論家的看法尖刻，但「愛你的梅根」在2025年上半年的觀看次數仍超過500萬次，也成為Netflix觀看次數最多的烹飪節目。

Netflix在聲明中承諾，即將播出的假日特別節目將以梅根招待「親朋好友」為特色，他們將「裝飾大廳、準備節日大餐、製作充滿誠意的禮物，同時還要分享許多笑聲」。

