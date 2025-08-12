日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」等紀念地悼念逝者並祈願飛行安全。這起悲劇奪走520條生命，家屬懷著深切悲痛，希望永遠不要再發生此類事故。

共同社報導，日航123號班機空難是世界航空史上單機死亡人數最多的事故。當時機上多為暑假出遊家庭與出差返程的上班族，全機幾乎滿座，最終僅4人倖存，包括歌手坂本九在內的多名名人罹難。遺族及親人每年都會前往海拔1565公尺墜機現場的紀念登山，即使在新冠疫情期間活動規模一度縮小，也從未中斷。

今年弔念者抱著對逝者的哀思，從早晨開始攀登陡峭的山路前往墜機現場，在因雨泥濘的登山道上一步步前行，平日無手機訊號的山脊首次架設臨時基地台以改善通訊。然而，隨著親屬年齡增長，這段路途變得愈加艱辛，不少高齡者不時抓住欄杆，調整呼吸前行。

這群遺族親屬在紀念碑前默哀追思，許多人表達決心，要讓這場事故記憶永存。現年78歲的美谷島邦子女士在空難中失去9歲兒子，長年擔任罹難者家屬組成的「8・12連絡會」事務局長。她說：「這40年來，我一直受到夥伴們的支持。我會繼續傳達生命的價值。」

日航表示，截至上午11點，已有63個家庭共217人來到現場。現任社長鳥取三津子也來到現場獻花，脫下雨衣後在紀念碑前深深鞠躬。

追悼慰靈儀式將於12日傍晚6點56分，也就是當年墜機的時間，於在山腳下的上野村舉行。共同社報導，隨著記憶逐漸淡化，日航設立了「日本航空安全推廣中心」，展示班機的殘骸、部分罹難乘客遺書與當年的新聞，來推廣安全意識，員工也會在入職及職涯不同階段前往事故現場憑弔。