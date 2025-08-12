快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

中央社／ 東京12日專電
大阪世界博覽會。（新華社）
大阪世界博覽會。（新華社）

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門票銷售約1809萬張，超過協會估計營運可達盈餘化的標準1800萬張。

日本朝日新聞報導，協會目前每週一公布上一週至週五為止的門票販售實績。協會昨天表示，截至8日，大阪世博的門票銷售量達到1809萬5703萬張，比上一週增加約55萬張。

根據協會的計畫，包括清掃、警備保全、活動等的舉辦，營運的預算需1160億日圓（約新台幣238億元），其中逾8成，約969億日圓需靠販售門票收入支付。販售門票是營運世博的最大收入來源，原先估計如果販賣門票1800萬張，可達盈餘化的標準。

協會並未公布世博營運收支，有協會幹部表示，擔心會衍生預料外的費用，營運是否可平衡，仍需審慎評估。

擔任協會副會長的大阪府知事吉村洋文7月底表示，「8月之內就能超越損益分歧點，或可實現盈餘」。

在財經界，關西經濟連合會（財經團體）會長松本正義（住友電氣工業董事長）、大阪商工會議所會長鳥井信吾（三得利控股副董事長）曾表示，大阪世博的營運可實現盈餘。

有別於營運費，大屋頂環（大屋根環）、場內基礎設備、廁所等的建設費需2350億日圓。這筆錢由日本中央政府、大阪府暨大阪市、經濟界各負擔1/3，需各負擔783億日圓。

世博會場建設費最初計畫是1250億日圓，但因工人工資上漲、建材費上漲等因素，會場建設費兩度調漲，增為2350億日圓。

大阪世博實際收支隨著今後的營運情況，可能有所變化，協會將朝著販售2300萬張門票的最終目標持續努力。

大阪世博於4月13日起至10月13日在大阪市的一座人工島夢洲舉辦，這是日本第3次主辦綜合型世界博覽會。

大阪 世博 日本

延伸閱讀

大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

台灣吉祥物a-We是藍還是綠? 「台灣青」a-We登上日本電視台吸近萬玩家

用顏色說台灣史 「台灣本色」進軍大阪 用AI和擬真藝屏和世博展館爭豔

日本第二個據點！第一銀行進擊 大阪出張所開業

相關新聞

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

串流媒體巨擘Netflix今天宣布將繼續與英國哈利王子（PrinceHarry）與他的妻子梅根（Meghan Markl...

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

越南農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由...

日本航空123號班機空難40周年 遺族登御巢鷹山脊事故現場追思

1985年日本航空123號班機空難12日屆滿40周年，罹難者家屬登上群馬縣上野村的事故現場「御巢鷹山脊」，在「升魂之碑」...

大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門...

睡覺打鼾很困擾？ 吹海螺可救呼吸中止症

「吹海螺」是一種印度古早習俗，竟成為打鼾族的救星

日本九州豪雨多處破紀錄 福岡宗像市2天598毫米

日本九州多個地方昨天到今天陸續降下破紀錄豪雨，截至下午5時20分，福岡縣宗像市48小時降雨累積598毫米，相當於平常8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。