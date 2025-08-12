大阪世博門票售出1809萬張 可望實現盈餘

2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會，簡稱協會）昨天表示，截至8日，門票銷售約1809萬張，超過協會估計營運可達盈餘化的標準1800萬張。

日本朝日新聞報導，協會目前每週一公布上一週至週五為止的門票販售實績。協會昨天表示，截至8日，大阪世博的門票銷售量達到1809萬5703萬張，比上一週增加約55萬張。

根據協會的計畫，包括清掃、警備保全、活動等的舉辦，營運的預算需1160億日圓（約新台幣238億元），其中逾8成，約969億日圓需靠販售門票收入支付。販售門票是營運世博的最大收入來源，原先估計如果販賣門票1800萬張，可達盈餘化的標準。

協會並未公布世博營運收支，有協會幹部表示，擔心會衍生預料外的費用，營運是否可平衡，仍需審慎評估。

擔任協會副會長的大阪府知事吉村洋文7月底表示，「8月之內就能超越損益分歧點，或可實現盈餘」。

在財經界，關西經濟連合會（財經團體）會長松本正義（住友電氣工業董事長）、大阪商工會議所會長鳥井信吾（三得利控股副董事長）曾表示，大阪世博的營運可實現盈餘。

有別於營運費，大屋頂環（大屋根環）、場內基礎設備、廁所等的建設費需2350億日圓。這筆錢由日本中央政府、大阪府暨大阪市、經濟界各負擔1/3，需各負擔783億日圓。

世博會場建設費最初計畫是1250億日圓，但因工人工資上漲、建材費上漲等因素，會場建設費兩度調漲，增為2350億日圓。

大阪世博實際收支隨著今後的營運情況，可能有所變化，協會將朝著販售2300萬張門票的最終目標持續努力。

大阪世博於4月13日起至10月13日在大阪市的一座人工島夢洲舉辦，這是日本第3次主辦綜合型世界博覽會。