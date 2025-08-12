睡覺打鼾很困擾？ 吹海螺可救呼吸中止症

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
印度研究發現，吹海螺有助於改善阻塞性睡眠呼吸中止症。（Photo by Soumen Hazra on Pexels under C.C License）
印度研究發現，吹海螺有助於改善阻塞性睡眠呼吸中止症。（Photo by Soumen Hazra on Pexels under C.C License）

「吹海螺」是一種印度古早習俗，竟成為打鼾族的救星！印度研究發現，吹海螺有助於改善阻塞性睡眠呼吸中止症 (OSA)，包括降低日間嗜睡狀況與減少睡覺打鼾次數，並增強上呼吸道肌肉的支撐力。專家認為，傳統療法容易感到不適，而吹海螺會是很有前景的替代方案。

吹海螺治療打鼾

衛報》報導，印度齋浦爾永恆心臟護理與研究中心將30名OSA患者分為兩組，一半患者學習吹海螺，另一半患者進行深呼吸練習，兩組患者連續六個月維持每週5天，每天至少15分鐘的練習規律。結果顯示，吹海螺的患者日間嗜睡狀況降低34%，夜間血氧水平則更高，而平均每小時呼吸中止症發作次數減少4到5次。

事實上，呼吸作用肌肉群包括鼻腔、口腔、咽喉等部位，並統稱為「上呼吸道肌肉」，而OSA患者在睡眠時，這些部位容易塌陷而發出聲音。對此，吹海螺會產生強烈振動和氣流阻力，有助於增強上呼吸道肌肉的支撐力。

獨立報》指出，吹海螺是一種古老的印度習俗，瑜珈修行者已使用數千年，其做法是深吸一口氣，然後用海螺殼用力呼氣。如今，這項古老習俗有望成為OSA的新療法。

呼吸中止替代療法

目前，OSA最常見的治療方法是使用持續性正壓呼吸器，即患者在睡眠時佩戴面罩，以將加壓空氣吹入鼻腔和喉嚨中，但可能會讓患者感到不適。此外，曾有研究也指出，演奏木管樂器有助於緩解OSA。

該研究領導人夏爾馬博士表示，「吹氣法」是一種簡單、低成本的呼吸技巧，不需要任何機器與藥物介入，便能幫助患者改善睡眠和減輕症狀，也會是很有前景的替代方案。

