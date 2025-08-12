熱穹罩頂高溫肆虐歐洲 義大利4歲童中暑亡

歐洲今天籠罩在熱浪之中，義大利一名4歲男童中暑身亡，西班牙野火威脅聯合國教科文組織登錄的世界遺產，法國多座城市創下高溫紀錄。

綜合英國「衛報」（The Guardian）和法新社報導，法國、義大利及巴爾幹半島有許多城鎮因連日高溫發布紅色警戒。強風吹襲助長野火，數以千計民眾被迫撤離，並對土耳其和西班牙的熱門觀光勝地構成威脅。

在義大利，佛羅倫斯（Florence）本週稍晚氣溫預計將達攝氏40度，一名年幼男童中暑身亡，當局已對波隆那（Bologna）和佛羅倫斯等7座主要城市發出紅色警報。

法國氣象當局今天上午對全國一半以上地區發布熱浪警告，本土96個行政區中有12個處於最高級紅色警報。西班牙國家氣象局（Aemet）則對薩拉戈沙（Zaragoza）和巴斯克自治區（Basque Country）發出「極端危險」警告，並對全國幾乎所有其他地區發布黃色和橙色警報。

兩國氣象機構都預測未來幾天氣溫將超過攝氏40度，並呼籲民眾保持警惕，因為部分地區可能出現「非常強烈、甚至是罕見」的熱浪。

與此同時，消防員正在與肆虐的野火搏鬥。法國南部數天前燃起野火，火勢迅速蔓延，演變成該國自1949年來規模最大的野火，造成1人死亡、20名消防員和5名平民受傷，所幸火勢已於10日獲得控制。

在巴爾幹半島，克羅埃西亞官員讚揚消防員英勇撲滅斯普利特（Split）附近大火，而塞爾維亞氣象專家則警告，在高達攝氏40度的氣溫下，野火發生風險極高。據當地媒體報導，阿爾巴尼亞和蒙特內哥羅的野火也迫使居民撤離家園。

在西班牙，萊昂（León）和薩摩拉（Zamora）昨天爆發的野火迫使超過1000人撤離，而加利西亞（Galicia）的大火仍在延燒。

大火與濃煙不僅為人類帶來風險，西班牙野火也對名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯（Las Medulas）構成威脅。

歐洲暖化速度幾乎是全球平均水準的兩倍，在伊比利半島（Iberian peninsula）和法國上空的溫暖乾燥氣團加上夏季日照強，將氣溫推得更高。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣象專家狄歐拉斯（Akshay Deoras）告訴法新社：「目前肆虐法國、西班牙和巴爾幹國家的熱浪並不令人意外。這是熱穹（heat dome）持續籠罩歐洲所致。」

他說：「熱浪不像風暴那樣咆哮，它們悄然逼近，但同樣致命。」