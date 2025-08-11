日本九州豪雨多處破紀錄 福岡宗像市2天598毫米

快訊

中央社／ 東京11日專電
受豪雨影響，福岡縣博多站的新幹線列車停駛，大量人潮聚集在站內。美聯社
日本九州多個地方昨天到今天陸續降下破紀錄豪雨，截至下午5時20分，福岡縣宗像市48小時降雨累積598毫米，相當於平常8月整個月雨量（177.1毫米）的3.3倍在短短2天內下完。即使目前雨勢轉弱，後續也要注意土石流等災害。

日本氣象協會指出，受到滯留在東海至日本海沿岸、延伸至本州東部近海的鋒面影響，九州被活躍的雨雲不斷籠罩，降下足以引發災害的豪雨，多地接連出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50公里到300公里遠），多處成為水鄉澤國，汽車浸泡在水中。

熊本縣今天凌晨到中午發布大雨特別警報，雖然下午3時45分改為大雨警報，但連日降雨使得土石鬆動，即使雨停也必須嚴防土石災害。預估到明天，九州北部仍有可能出現「線狀降水帶」。

熊本縣上天草市的松島在上午8時為止的1小時內降下114.5毫米雨量。隨著鋒面雨雲逐漸向北移動，目前在九州至北陸的日本海一側仍有地區降下豪雨。富山縣立山町在下午4時15分為止的1小時內測得56毫米降雨量，傾盆大雨宛如瀑布。

九州北部之後仍可能出現線狀降水帶。從今天深夜至明天早晨，長崎縣恐會形成線狀降水帶，使得大雨災害風險上升。

明天直到中午為止，九州到東海的太平洋一側大多會持續降雨。關東地區將有間歇性降雨，偶爾雨勢會增強。

日本 雨量 豪雨 福岡

