印度外送員高危事故頻傳 職安保障受關注

中央社／ 新德里11日專電
外送員示意圖。 圖／ingimage
外送員示意圖。 圖／ingimage

印度海德拉巴（Hyderabad）連日暴雨，一名外送員在送餐時連人帶車摔進排水溝；有外送員在工作途中意外被風箏線割喉喪命；也有外送員在路上被休旅車衝撞肇逃後喪生，印度外送員的職安保障問題引發關注。

新德里電視台（NDTV）報導，外送員法漢（SyedFarhan）9日在接下印度食品外送服務龍頭Zomato的訂單前往外送的路上，因路邊排水溝未加蓋，連人帶車摔入水溝，雖然並無重大傷勢，但他的手機掉入水中遺失，機車也受損。

Zomato是印度食品外送服務龍頭，2023年完成印度當年最大、規模937億5000萬盧比（約新台幣350億元）的首次公開募股（IPO）後，市值持續上漲至今。

印度泰倫加納零工與平台工作者工會（TGPWU）表示，外送員的生命價值不該只值10或15盧比（約新台幣 3.5至5元）的雨天獎金。工會主席表示：「這不只是一場意外，而是平台將利潤置於外送員安全之上的後果。昨天上天保佑了法漢，但明天別的外送員可能就沒這麼幸運。」

工會要求Zomato承擔責任，為外送員換新手機、修理機車負責，並補償其收入上的損失。

印度時報（The Times of India）報導，上週在德里附近尼爾森曼德拉芒加（Nelson Mandela Marg）一帶，40歲的外送員拉吉庫馬（Rajkumar）被一輛休旅車衝撞肇逃後喪生。

目擊者表示，當時這輛肇事的休旅車從拉吉庫馬騎乘的機車後方追撞他，造成他頭部、耳朵和鼻子受到重創。警方表示，事發當時拉吉庫馬並未佩戴安全帽。

印度北方邦的烏納奧（Unnao）9日也發生一起外送員在工作途中喪命的意外。33歲的外送員拉吉普特（Amar Rajput）在外送途中經過一座橋樑時，遭到鋒利的玻璃風箏線（Manjha）割斷喉嚨，當場倒臥血泊中。拉吉普特的母親不能接受兒子因風箏線喪命的事實，要求兒子服務的電商公司進行調查，給個交待。

Manjha在印度指的是一種用來放風箏的線，這種線通常塗有玻璃粉末，使線更鋒利，更易於割斷對方的風箏線。

