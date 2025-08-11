海底電纜遭破壞 芬蘭起訴油輪「鷹S」船長等3人

油輪「鷹S」去年12月在波羅的海破壞連接芬蘭與愛沙尼亞數條海底電纜，芬蘭檢察總長今起訴「鷹S」船長、大副、二副3人，起訴罪名包括加重破壞與加重干擾電訊通聯。

去年12月25日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2電纜和4條通訊電纜遭到破壞。庫克群島籍的油輪「鷹S」（Eagle S）被懷疑在波羅的海進行破壞，疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」。

芬蘭開始針對此案進行調查起，「鷹S」的船長、大副、二副3人就被限制出境芬蘭。

芬蘭方面懷疑「鷹S」隸屬於俄羅斯用來規避西方國家抵制的「影子艦隊」。

芬蘭國家調查局（National Bureau of Investigation）的調查發現「鷹S」在波羅的海海域用拖錨的方式破壞包括Estlink 2電纜和4條通訊電纜的證據，根據調查，「鷹S」在該區域拖錨的總距離達90公里。

這個破壞行為不但造成通訊問題，也造成電纜公司4000萬歐元（約合新台幣1.39億）的損失。

3名被告在調查過程中不曾認罪，也表示芬蘭對發生在非芬蘭海域中的破壞事件沒有管轄權。

俄羅斯影子艦隊在今年5月曾試圖通過波羅的海而被愛沙尼亞海軍「護送」回俄羅斯海域。當時俄羅斯派出戰鬥機侵犯芬蘭領空，遭到芬蘭政府強烈譴責。