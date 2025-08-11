海底電纜遭破壞 芬蘭起訴油輪「鷹S」船長等3人

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩11日專電

油輪「鷹S」去年12月在波羅的海破壞連接芬蘭愛沙尼亞數條海底電纜，芬蘭檢察總長今起訴「鷹S」船長、大副、二副3人，起訴罪名包括加重破壞與加重干擾電訊通聯。

去年12月25日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2電纜和4條通訊電纜遭到破壞。庫克群島籍的油輪「鷹S」（Eagle S）被懷疑在波羅的海進行破壞，疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」。

芬蘭開始針對此案進行調查起，「鷹S」的船長、大副、二副3人就被限制出境芬蘭。

芬蘭方面懷疑「鷹S」隸屬於俄羅斯用來規避西方國家抵制的「影子艦隊」。

芬蘭國家調查局（National Bureau of Investigation）的調查發現「鷹S」在波羅的海海域用拖錨的方式破壞包括Estlink 2電纜和4條通訊電纜的證據，根據調查，「鷹S」在該區域拖錨的總距離達90公里。

這個破壞行為不但造成通訊問題，也造成電纜公司4000萬歐元（約合新台幣1.39億）的損失。

3名被告在調查過程中不曾認罪，也表示芬蘭對發生在非芬蘭海域中的破壞事件沒有管轄權。

俄羅斯影子艦隊在今年5月曾試圖通過波羅的海而被愛沙尼亞海軍「護送」回俄羅斯海域。當時俄羅斯派出戰鬥機侵犯芬蘭領空，遭到芬蘭政府強烈譴責。

芬蘭 俄羅斯 愛沙尼亞

相關新聞

瑞士飛行員駕太陽能飛機 挑戰10000公尺民航機高度

瑞士飛行員多姆陽今天駕駛飛機爬升至逾8000公尺高空，距離太陽能動力飛機過去創下的高度紀錄僅約1000公尺，持續挑戰突破...

日本九州豪雨多處破紀錄 福岡宗像市2天598毫米

日本九州多個地方昨天到今天陸續降下破紀錄豪雨，截至下午5時20分，福岡縣宗像市48小時降雨累積598毫米，相當於平常8月...

印度外送員高危事故頻傳 職安保障受關注

（中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里11日專電）印度海德拉巴（Hyderabad）連日暴雨，一名外送員在送餐時連人帶車...

日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），若通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓，為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。

日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束。官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

日本九州北部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流...

