聽新聞
0:00 / 0:00
瑞士飛行員駕太陽能飛機 挑戰10000公尺民航機高度
瑞士飛行員多姆陽今天駕駛飛機爬升至逾8000公尺高空，距離太陽能動力飛機過去創下的高度紀錄僅約1000公尺，持續挑戰突破10000公尺關卡的目標。
法新社報導，現年53歲、自稱生態探險家的多姆陽（Raphael Domjan）今天駕駛太陽能電動飛機SolarStratos爬升至海拔8224公尺的高空，飛行時間約4個半小時，最後返航瑞士西南部希昂（Sion）機場。
目前太陽能飛機的高度紀錄，是由瑞士飛行員波許柏格（Andre Borschberg）2010年駕駛太陽能動力實驗機「太陽動力」（Solar Impulse）所創下的9235公尺。
多姆陽的目標是在至少10000公尺高空遨翔，挑戰民航機巡航高度。
多姆陽7月31日進行暖身試飛時爬升至6589公尺，創下SolarStratos迄今最高紀錄。
而在8月8日另一次試飛時，由於必要的上升熱氣流並未形成，因此縮短飛行，保留電池電量至氣象條件看來更為理想的今天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言