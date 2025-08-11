快訊

瑞士飛行員駕太陽能飛機 挑戰10000公尺民航機高度

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
生態探險家的多姆陽（Raphael Domjan）今天駕駛太陽能電動飛機SolarStratos爬升至海拔8224公尺的高空，飛行時間約4個半小時。 法新社
生態探險家的多姆陽（Raphael Domjan）今天駕駛太陽能電動飛機SolarStratos爬升至海拔8224公尺的高空，飛行時間約4個半小時。 法新社

瑞士飛行員多姆陽今天駕駛飛機爬升至逾8000公尺高空，距離太陽能動力飛機過去創下的高度紀錄僅約1000公尺，持續挑戰突破10000公尺關卡的目標。

法新社報導，現年53歲、自稱生態探險家的多姆陽（Raphael Domjan）今天駕駛太陽能電動飛機SolarStratos爬升至海拔8224公尺的高空，飛行時間約4個半小時，最後返航瑞士西南部希昂（Sion）機場。

目前太陽能飛機的高度紀錄，是由瑞士飛行員波許柏格（Andre Borschberg）2010年駕駛太陽能動力實驗機「太陽動力」（Solar Impulse）所創下的9235公尺。

多姆陽的目標是在至少10000公尺高空遨翔，挑戰民航機巡航高度。

多姆陽7月31日進行暖身試飛時爬升至6589公尺，創下SolarStratos迄今最高紀錄。

而在8月8日另一次試飛時，由於必要的上升熱氣流並未形成，因此縮短飛行，保留電池電量至氣象條件看來更為理想的今天。

