印度警方破獲假警局詐騙 6嫌冒充警察勒索「捐款」

印度警方逮捕6名男子，指控他們冒充警察，在租用辦公室掛上「犯罪調查局」（crime investigative bureau）招牌，勒索所謂的「捐款」。

法新社報導，警方昨晚在聲明中指出，這間名為「國際警察與犯罪調查局（International Police andCrime Investigation Bureau）」的機構，設於新德里外圍衛星工業城市諾伊達（Noida）的一處辦公室內，該辦公室以「類似警察組織的顏色與標誌」裝飾。

警方說，6名嫌犯偽造文件與證書，並且架設網站向受害者索取「捐款」。他們還聲稱與國際刑警組織（INTERPOL）及其他國際犯罪打擊單位有「合作關係」。

警方表示：「這些嫌犯自稱是公職人員。」

警方查獲手機、支票簿、印章及身分證等多件證物。

這起案件發生前數週，一名男子因涉嫌在新德里附近租屋經營假使館、以承諾提供海外工作機會詐騙求職者財物而被捕。該嫌犯經營一個非法的「西北極大使館」（West Arctic embassy），並聲稱自己是包括「西北極」（West Arctica）、「塞伯爾加」（Saborga）、「博維亞」（Poulvia）與「倫敦尼亞」（Lodonia）等虛構國家的大使。