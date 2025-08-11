大陸旅遊潮在捷克回升 網友：是時候掛台灣國旗

捷克媒體報導，中國旅遊潮在捷克迅速回升，2025年第一季有近3萬名中國遊客造訪捷克，較去年同期增長39%，背後原因為中國真人實境節目推廣，以及北京與布拉格恢復直航。

布拉格晨報（Prague Morning）以「中國遊客回歸—捷克旅客人數激增39%」為題的報導，在捷克社群引起熱烈迴響。捷克與外國網友紛紛在報導底下留言：「是時候在城市周圍懸掛台灣國旗了」、「現在是時候表達我們對台灣的支持了」、「希望他們不會像2016年齊曼（Miloš Zeman）邀請中國國家主席訪問時，與當地人發生衝突」等，留言按讚數超過200個，留言區突然變成挺台討論區。

據布拉格晨報，捷克統計局統計，2025年第一季共有近3萬名中國遊客造訪捷克，較去年同期增長39%。雖未恢復至疫情前的水平，但復甦趨勢明顯，特別在首都布拉格，亞洲遊客的比例持續上升。此外，2024年中國赴捷遊客人數較前一年幾乎翻倍，達到17萬人。

捷克在中國旅遊市場的熱度上升，原因之一為中國真人實境節目的宣傳。中國綜藝節目「花兒與少年」第7季在2024年底來捷克拍攝，足跡遍及布拉格城堡、舊城廣場與庫倫洛夫（Český Krumlov）等地標，參與明星包含歌手那英、演員李沁、馬思純與陳數等，探索捷克的歷史風貌與文化遺產。

另一個推動熱度的因素，是北京與布拉格直航在2024年6月正式復航。此航線曾因疫情中斷，重啟後提升中國旅客往返的便利性，也使捷克成為中國遊客進入歐洲的門戶，順道遊覽奧地利、德國、法國與義大利等鄰近國家。

捷克旅遊局駐中國辦事處主任波科爾尼（LukášPokorný）表示：「我們看到越來越多中國旅客對更深入、更個人的體驗產生興趣。他們準備好探索布拉格以外、旅遊書以外的捷克。」

據捷克旅遊數據平台Tourdata，中國遊客在捷克的平均停留時間通常少於3天，多數以休閒為目的，偏好參觀古蹟與品嚐捷克料理，選擇旅遊目的時常依靠親友推薦或媒體影響。