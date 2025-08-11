快訊

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

台灣邦交國加1？ 美媒：這國3因素可能恢復與台建交

西班牙西北部野火延燒 逾千人撤離家園

中央社／ 馬德里10日綜合外電報導

西班牙西北部地區野火肆虐，當局表示，在高溫與強風助長下，火勢迅速蔓延，今天迫使超過1000人撤離。

法新社報導，地方官員表示，西北部城鎮卡魯塞多（Carucedo）和周邊地區約有400人被迫離開家園，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯（Las Medulas）附近數個城鎮也有700居民撤離。這處遺址以獨特的紅色山景聞名。

卡斯提亞－萊昂自治區（Castile and Leon）首長馬努野柯（Alfonso Manueco）表示，專家懷疑部分野火屬人為縱火。他在社群平台X上寫道：「我們絕不姑息危害人民生命安全、破壞歷史與自然遺產的肇事者。」

西班牙軍事應急部隊（UME）派遣了近60名軍人與20部機具前往災區，協助大規模滅火行動。參與的機具包括飛機與推土機，用於築起防火隔離帶。

消防人員指出，酷熱高溫、乾燥加上風向多變的強風，使滅火工作更加困難。

隨著熱浪侵襲西班牙進入第2週，許多地區出現攝氏近40度高溫，野火也對加利西亞（Galicia）與那瓦拉（Navarre）等北部區域造成影響。

極端高溫預計至少將持續至14日，民防單位警告，全國大部分地區的野火風險等級達到高至極高。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X寫道，他正「密切關注野火情況」，並感謝緊急應變單位「努力不懈」地與火神搏鬥。

野火 高溫 西班牙

延伸閱讀

愛丁堡地標亞瑟王座爆野火 煙霧直衝天際

安東尼奧班德拉斯65歲生日　歷經心臟病仍不言退休

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

獨／小8是天才編劇！處女作「三十日告別」拿大獎：苦拚1年豐收

相關新聞

「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

日本九州北部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流...

日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束。官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），若通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓，為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35 歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，特地為了與日本女性相親而來日，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜。結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過 100 萬日圓，且找到理想對象前，他一年會多次來日相親。

文化世博「魔幻台灣—台灣文學展」大阪登場 展現多元文學風貌

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」今天推出「魔幻台灣—台灣文學展」。文化部政務次長王時思表示，展場宛如魔...

高齡者手機成癮活動力大減40%…煮飯、購物都退步 研究：恐傷自理能力

智慧型手機越來越普及，已改變現代人的生活模式，連銀髮族滑手機的時間也越來越長。在土耳其，60到74歲老年人的手機使用率已達91.4%，長者們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。