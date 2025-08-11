西班牙西北部野火延燒 逾千人撤離家園

西班牙西北部地區野火肆虐，當局表示，在高溫與強風助長下，火勢迅速蔓延，今天迫使超過1000人撤離。

法新社報導，地方官員表示，西北部城鎮卡魯塞多（Carucedo）和周邊地區約有400人被迫離開家園，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯（Las Medulas）附近數個城鎮也有700居民撤離。這處遺址以獨特的紅色山景聞名。

卡斯提亞－萊昂自治區（Castile and Leon）首長馬努野柯（Alfonso Manueco）表示，專家懷疑部分野火屬人為縱火。他在社群平台X上寫道：「我們絕不姑息危害人民生命安全、破壞歷史與自然遺產的肇事者。」

西班牙軍事應急部隊（UME）派遣了近60名軍人與20部機具前往災區，協助大規模滅火行動。參與的機具包括飛機與推土機，用於築起防火隔離帶。

消防人員指出，酷熱高溫、乾燥加上風向多變的強風，使滅火工作更加困難。

隨著熱浪侵襲西班牙進入第2週，許多地區出現攝氏近40度高溫，野火也對加利西亞（Galicia）與那瓦拉（Navarre）等北部區域造成影響。

極端高溫預計至少將持續至14日，民防單位警告，全國大部分地區的野火風險等級達到高至極高。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X寫道，他正「密切關注野火情況」，並感謝緊急應變單位「努力不懈」地與火神搏鬥。