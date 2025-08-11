日台交流協會發竊案警告 九份、永康街、中山站被點名

日本台灣交流協會在官網發布訊息，提醒近日到台灣旅遊的日本遊客小心扒手，還點名日本遊客最愛去的夜市、九份、永康街、北捷中山站附近等地區，要求旅客特別留意。

發文以大大的黑底紅字圖片示警，寫著「台灣竊盜多發中」，提醒民眾在觀光地、人潮擁擠處，務必拉好背包的拉鍊，放置在身體前方，並盡量將貴重物品放在背包底層不容易拿取的地方。

另外，在拍照、講電話的時候，要特別注意隨身物品，建議把貴重物品分散放置，例如避免把錢包和護照放在一起，平常不需要使用的貴重物品可以存放在飯店保險箱，也要切記不要放在容易被扒的口袋。

日台交流協會發文稱，最近日本人在台灣觀光地遭竊事件頻傳，尤其是夜市、九份、永康街、中山站一帶有多起案件發生。提醒遊客在人潮擁擠的地方，要用手壓住背包拉鏈位置，保持高度警惕。

日台交流協會定期發布「台灣安全情報」，今年5月發布的最新資訊中，就有警告台灣觀光地頻繁發生竊盜、扒手案件，提醒旅客避免讓貴重物品離開視線範圍。在夜市邊走邊吃時，要把背包背在胸前，不要背在背後。如果不幸被盜，務必向警方報案，同時聯絡協會。

日台交流協會在報告中稱，近日在士林夜市、九份發生多起日本遊客隨身背包被扒事件，也有信用卡失竊後被盜用，過去也曾確認台灣有專門鎖定外國觀光客的竊盜集團。

當時報告中確認有竊盜案件發生的地點包括，台北市的國立故宮博物院、忠烈祠、中正紀念堂、龍山寺、永康街、台北101、世貿中心、西門町、士林夜市、饒河街夜市及寧夏夜市，新北市的九份，高雄市則是蓮池潭、六合夜市及瑞豐夜市，都是日本遊客訪台熱愛造訪的觀光地點。