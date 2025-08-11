「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

日本九州北部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流），各地道路積水、河川水位上升及土石流，數人失蹤，新幹線停駛。日本氣象廳警告，「數十年難得一見的重大災害危險正在接近」，對熊本縣玉名市、長洲町、八代市、宇城市、上天草市及冰川町等7個市町，地發布大雨特別警報。

NHK報導，發生創紀錄大雨，熊本縣11日凌晨在縣廳設置災害對策本部，玉名市發布最高等級5的警戒。截至當地時間11日上午6時，縣內45個行政區已有34個市町村開設避難所，有795戶、共1622人前往避難。

根據氣象廳資料，至當地時間11日凌晨1時40分為止的6小時內，玉名市降雨量達344.0毫米，熊本市中央區249.0毫米，都刷新當地觀測史上最高紀錄。氣象廳預測，線狀對流將持續停留在相似位置至12日左右，九州至東北可能持續出現警報級大雨。

雨勢最大的地區之一玉名市，有人通報1人被河水沖走。消防持續搜救，目前尚未尋獲失蹤者。朝日報導，被沖走的人疑似肩上扛有攝影機，可能是媒體記者。

警察、消防及地方政府接獲多起淹水通報，包括道路積水導致車輛無法通行，請求救援。管轄玉名市與長洲町的有明廣域消防本部表示，已接獲多起住宅地基淹水通報。菊池廣域消防本部則回報數起因道路積水致車輛無法行駛，請求救援。合志市須屋發生一件因雷擊引起的住宅火災，火勢已撲滅，無人受傷。

熊本市方面，截至11日上午6時確認市內21處道路淹水，其中有7件車輛浸水通報、30件建築積水、18件地基淹水，及8件土石崩塌等土石流災害。

11日上午7時左右，熊本縣八代市泉町一條單線縣道旁的路面大規模塌陷，兩輛車跌落。在場的30多歲消防員表示，車內人員均自行脫困。他說，這次的雨勢是有史以來最嚴重的。

更早之前，熊本縣甲佐町豐內一輛車被土石流掩埋，車內一名女性打求救電話，消防救出該名女性及兩名兒童，送醫時可以正常對話，但車外一名男性失蹤，搜救行動持續中。這名女性說，她想開車離家去避難時，後方的山崩落，造成土石流。美里町豐富地區有高齡男性一度被土石流掩埋，現已被救出，仍有意識且能對話。

讀賣新聞報導，受暴雨影響，山陽新幹線廣島至博多站間，10日下午4時起全天停止運行，JR博多站櫃台前排起長長的人龍，主要是返鄉民眾及旅客。

博多站工作人員忙於向乘客說明情況，計程車站前大排隊。一位來自島根縣的上班族與長女一同到福岡旅行，她說，有在找附近的飯店，但都客滿，真的不知道該怎麼辦。