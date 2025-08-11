熊本7市町大雨特別警報 玉名市進入最高防災警戒

日本氣象廳今天上午9時15分（台北時間8時15分）對熊本縣天草市發布最新大雨特別警報，表示當地可能出現危及生命的危險情況，提醒注意安全。玉名市有6萬多人被發布最高警戒等級5，還傳出有人開車逃難時遭土石流沖走，至今下落不明。

朝日新聞報導，氣象廳從今天凌晨起陸續對熊本縣的玉名市、長洲町、八代市、宇城市、上天草市、冰川町發布大雨特別警報，加上最新的天草市，合計有7個市町成為警報對象。

受到鋒面及低氣壓輸送濕暖空氣影響，從10日以來，日本九州各地與山口縣陸續發生「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。今天上午8時47分，熊本縣的熊本地方與天草、蘆北地方也觀測到線狀降水帶形成。

根據氣象廳統計，截至今天凌晨1時40分的6小時內，玉名市降雨量達到344毫米、熊本市中央區達到249毫米，雙雙刷新觀測史上最高紀錄。

鋒面預料將停留至12日，九州各地都有可能出現達警報級別的大雨。氣象廳警告，福岡、佐賀、長崎、熊本、大分等縣在今天上午，以及宮崎縣與鹿兒島縣（不含奄美地方）在今天中午之前，都有可能發生線狀降水帶。

熊本縣政府表示，截至今天凌晨2時20分，縣內有15條河川的水位超過氾濫危險水位。其中，有5處已發生氾濫。

玉名市因土石流、洪水與淹水風險極高，已經針對全市2萬8284戶、6萬3921人發布最高的警戒等級5「緊急安全確保」指示。

受到破紀錄大雨影響，熊本市內陸續傳出淹水與土石流災害，並有民眾被通報遭河水沖走。

根據上益城消防單位，今天凌晨4時10分許，有民眾撥打報警電話稱，「開車逃難的途中被土石流沖走，無法逃脫」。最後這名報警的母親與2個孩子被消防人員從車內救出，但是車外的父親下落不明，仍在持續搜救。

玉名市消防單位則獲報稱，凌晨12時5分左右，境川有1人被河水沖走，而且那人肩上似乎背著類似攝影機的物品，目前仍在搜救中。