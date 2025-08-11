土耳其6.1強震釀1死29傷 81歲長者獲救後不治

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，西部城鎮森德格（Sindirgi）今天發生規模6.1強震，造成至少1死29人傷。

法新社報導，這起地震在土耳其西部多處城鎮皆有感，包括伊斯坦堡（Istanbul）和觀光勝地伊茲米爾（Izmir）。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在震央森德格告訴媒體：「1位81歲長者自瓦礫堆中獲救，但不久後喪生。」

他補充說，另有29人受傷，但傷勢不重。

他說，這場強震導致森德格及周遭地區有16棟建築倒塌，其中4棟有人居住，包括市中心的一棟3層樓建築。

這棟3層樓建築住有6人，有多人獲救；上述81歲罹難者被救出之前就是被埋在這裡的瓦礫堆下。

土耳其災害與應變管理署表示，地震發生在晚間7時53分，隨後發生約20次餘震，規模3.5至4.6不等。

路透社報導，耶里卡亞說，搜救作業已結束，沒有其他重大災損或傷亡跡象。