快訊

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

聽新聞
0:00 / 0:00

日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本麥當勞快樂兒童餐的活動又引起寶可夢卡牌之亂。 圖擷自日本麥當勞官方X
日本麥當勞快樂兒童餐的活動又引起寶可夢卡牌之亂。 圖擷自日本麥當勞官方X

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束，官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

這次活動再度引發「贈品爭奪戰」，有民眾目擊4至5名外籍人士一次點購25份快樂兒童餐，僅將卡牌與玩具取走，食物全數棄置桌上，場面令人瞠目結舌。排隊兩小時卻撲空的小學生當場落淚，守規矩排隊的顧客也買不到，怨聲四起。

社群平台上充斥大量被棄置的餐點照片，以及「開店3小時就售罄」、「都是轉售商來買，快樂兒童餐應該要限制購買年齡」等憤怒留言。更有人質疑部分店員提前轉賣卡牌，因在活動前一天就有人在二手平台上販售相同款式。

實際上，麥當勞快樂兒童餐因贈品熱賣導致食物浪費早已不是第一次。今年2月的「星之卡比」、5月的「吉伊卡哇」與「麥塊」合作的活動，也因搶購潮導致短時間內售罄，並出現同樣的轉賣與棄食問題。

一名自稱已擔任4年兼職經理的麥當勞員工坦言，贈品在活動開始數天前就已運抵門市，「理論上員工是可能轉售的」，並直言高層對此處理鬆散，光靠顧客自律難以杜絕轉賣與浪費，並建議可用「贈品兌換券＋後續領取」的方式減少混亂。

目前，日本麥當勞尚未對「員工轉賣」或未來改進方案提出正式回應。此次事件也再次引發日本社會對轉賣與食品浪費的強烈批評。

日本 代購 店員 麥當勞 寶可夢 吉伊卡哇

延伸閱讀

兒童餐被大量丟棄！麥當勞「吉伊卡哇」玩具遭黃牛狂掃貨 網怒吼：小孩都買不到

日百歲人瑞揭長壽秘訣「絕不回頭」 50年來每晚吃一道下酒菜防癌

不再怕颱風來菜價狂飆！專家教「超持久保存術」：可放3個月

橡皮擦紙套別亂脫！日本知名文具品牌揭重要功用：不是裝飾

相關新聞

「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

日本九州北部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流...

日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束。官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），若通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓，為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35 歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，特地為了與日本女性相親而來日，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜。結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過 100 萬日圓，且找到理想對象前，他一年會多次來日相親。

文化世博「魔幻台灣—台灣文學展」大阪登場 展現多元文學風貌

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」今天推出「魔幻台灣—台灣文學展」。文化部政務次長王時思表示，展場宛如魔...

高齡者手機成癮活動力大減40%…煮飯、購物都退步 研究：恐傷自理能力

智慧型手機越來越普及，已改變現代人的生活模式，連銀髮族滑手機的時間也越來越長。在土耳其，60到74歲老年人的手機使用率已達91.4%，長者們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。