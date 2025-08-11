日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束，官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

這次活動再度引發「贈品爭奪戰」，有民眾目擊4至5名外籍人士一次點購25份快樂兒童餐，僅將卡牌與玩具取走，食物全數棄置桌上，場面令人瞠目結舌。排隊兩小時卻撲空的小學生當場落淚，守規矩排隊的顧客也買不到，怨聲四起。

社群平台上充斥大量被棄置的餐點照片，以及「開店3小時就售罄」、「都是轉售商來買，快樂兒童餐應該要限制購買年齡」等憤怒留言。更有人質疑部分店員提前轉賣卡牌，因在活動前一天就有人在二手平台上販售相同款式。

實際上，麥當勞快樂兒童餐因贈品熱賣導致食物浪費早已不是第一次。今年2月的「星之卡比」、5月的「吉伊卡哇」與「麥塊」合作的活動，也因搶購潮導致短時間內售罄，並出現同樣的轉賣與棄食問題。

一名自稱已擔任4年兼職經理的麥當勞員工坦言，贈品在活動開始數天前就已運抵門市，「理論上員工是可能轉售的」，並直言高層對此處理鬆散，光靠顧客自律難以杜絕轉賣與浪費，並建議可用「贈品兌換券＋後續領取」的方式減少混亂。

目前，日本麥當勞尚未對「員工轉賣」或未來改進方案提出正式回應。此次事件也再次引發日本社會對轉賣與食品浪費的強烈批評。