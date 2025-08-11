日本九州多地持續大雨 部分新幹線交通受影響
受暖濕空氣流入影響，日本以九州為主的廣範圍地區下大雨。山陽新幹線部分區間列車10日起暫時停駛。氣象廳估截至12日止，從北日本到西日本廣範圍地區，可能降下警報級大雨。
日本讀賣新聞報導，氣象廳表示，從9日到10日間的24小時降雨量最大值（截至10日晚間9時20分），福岡縣宗像市降雨量達414.5毫米、山口縣下關市366.5毫米。
山陽新幹線10日下午4時起，在廣島站與博多站之間的區間列車暫時停駛。正值日本民眾過盂蘭盆節連假期間，JR博多站（福岡市博多區）有很多返鄉民眾和旅客大排長龍，行程受阻。
山口縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣（奄美地方除外）連日來持續大雨，發生降猛烈雨勢的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）情形。
預估截至今天傍晚6時為止的24小時降雨量，四國地區約300毫米、東海與九州南部250毫米、關東甲信與九州北部200毫米、近畿180毫米、中國地區150毫米、北陸100毫米。
日本氣象廳指出，明天關東甲信、東海等地可能降80至150毫米的大雨。從北日本到西日本的廣範圍地區，可能降下警報級大雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言