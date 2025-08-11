日本九州多地持續大雨 部分新幹線交通受影響

受暖濕空氣流入影響，日本以九州為主的廣範圍地區下大雨。山陽新幹線部分區間列車10日起暫時停駛。氣象廳估截至12日止，從北日本到西日本廣範圍地區，可能降下警報級大雨。

日本讀賣新聞報導，氣象廳表示，從9日到10日間的24小時降雨量最大值（截至10日晚間9時20分），福岡縣宗像市降雨量達414.5毫米、山口縣下關市366.5毫米。

山陽新幹線10日下午4時起，在廣島站與博多站之間的區間列車暫時停駛。正值日本民眾過盂蘭盆節連假期間，JR博多站（福岡市博多區）有很多返鄉民眾和旅客大排長龍，行程受阻。

山口縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣（奄美地方除外）連日來持續大雨，發生降猛烈雨勢的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）情形。

預估截至今天傍晚6時為止的24小時降雨量，四國地區約300毫米、東海與九州南部250毫米、關東甲信與九州北部200毫米、近畿180毫米、中國地區150毫米、北陸100毫米。

日本氣象廳指出，明天關東甲信、東海等地可能降80至150毫米的大雨。從北日本到西日本的廣範圍地區，可能降下警報級大雨。