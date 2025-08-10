文化世博「魔幻台灣—台灣文學展」大阪登場 展現多元文學風貌

快訊

中央社／ 大阪10日專電
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動10日迎來「魔幻台灣－台灣文學展」開展，作家朱宥勳（右）、張嘉祥（左）以「聽見鬼神的語氣－從歌詞到故事的文學聲音」為題進行對談。圖／中央社
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動10日迎來「魔幻台灣－台灣文學展」開展，作家朱宥勳（右）、張嘉祥（左）以「聽見鬼神的語氣－從歌詞到故事的文學聲音」為題進行對談。圖／中央社

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」今天推出「魔幻台灣—台灣文學展」。文化部政務次長王時思表示，展場宛如魔幻空間，把神靈、妖魔與神獸帶入古典場域；國立台灣文學館館長陳瑩芳盼透過文學展促進台日共感，展現台灣多元包容的文學風貌。

展出地點在大阪市中央公會堂，此古蹟為1918年以西洋風格建成建築，展間天花板繪製日本神話，台灣文學展以3座戲台造型的雙面裝置呈現「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」等6主題。

王時思表示，大阪市中央公會堂是一個充滿魔幻感的空間。這個非常古典的場地，恰好與特定時期的國立台灣文學館（座落於1916年建造的國定古蹟「台南州廳」）建築形成呼應。「今天，我們把妖魔鬼怪、神靈與神獸帶進這個場域，也讓這裡成為一個充滿祝福的地方」。

她說，在台灣，神明與人的關係很特別。「我們是一個把神明當朋友的國家」，許多文學作品中，可以看到人們的想望、欲望、記憶中無法完成的遺憾，以及那些放不下的執著與在意，都化作了故事中的角色，被永遠保留下來。

她表示，因此，當看到所謂的神靈、妖魔鬼怪時，可以換個角度思考，也許在文學作品裡，它們並不是真正可怕的存在，而是那些未能在今生今世實現的慾念與願望，在不同的時代、不同的作品中被延續下來，完成了自己的使命，也圓滿了人與神、鬼怪妖獸之間的世界。

展覽由國立台灣文學館負責策畫。陳瑩芳表示，這次特別與台灣府城隍廟合作。台灣府城隍廟是台灣第一座城隍廟，在介紹神靈、妖魔鬼怪時，也希望將台灣神明的獨特性帶給日本觀眾。台灣的神明不僅是威嚴的守護者，同時也象徵著庇佑與祝福。這種特有的文化觀念，與台灣文學的內涵一樣，充滿多元與包容，能容納不同的觀點與聲音。

她表示，期待在這次的文學展中，找到台日之間的共感，同時讓大家意識到彼此的差異並促進理解，這也是希望透過這次展覽帶給觀眾的核心意義。

陳瑩芳指出，這次的文學展從原住民族文學談起，呈現台灣文學發展的時間跨度。不僅展出原住民文學，也納入曾在台灣生活、以他者視角書寫台灣的日本作家作品。例如西川滿（1908-1999年）、佐藤春夫（1892-1964年）等人，他們透過不同文化視角，刻畫了台灣的奇異風貌。

她表示，展場同時介紹台灣民俗作為創作的重要能量來源，並呈現當代作家結合台灣現實社會與地理環境，創作出融合歷史、自然生態與魔幻寫實風格的作品。此外，台灣的詩歌也同樣精彩，透過不同類型的作品，希望日本觀眾能感受到台灣文學如同文字魔術師般的魅力。

