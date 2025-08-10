法國南部野火釀1死 熱浪增加撲滅難度
法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢。
法新社報導，在夏天觀光旺季，火勢肆虐法國南部奧德省（Aude）大片區域，導致1人喪命、數人受傷。
當局表示，今天炎熱乾燥的風勢再加上熱浪，恐使消防員的工作更為艱難。
奧德省省長蒲傑（Christian Pouget）指出：「這是充滿挑戰性的一天，鑒於我們可能自下午4點開始進入熱浪紅色警報，這只會讓事情變得更困難。」
當地消防單位首長梅尼（Christophe Magny）昨天談到，火勢不再蔓延，但仍在1萬6000公頃的區域內燃燒，且「好幾週內都無法撲滅」。
根據法國氣象局（Meteo France），部分地區本週末氣溫預計達到攝氏40度，預測明天將是「全國最熱的一天」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言