快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

法國南部野火釀1死 熱浪增加撲滅難度

中央社／ 法國芬特君庫斯10日綜合外電報導
法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢。圖／法新社
法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢。圖／法新社

法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢。

法新社報導，在夏天觀光旺季，火勢肆虐法國南部奧德省（Aude）大片區域，導致1人喪命、數人受傷。

當局表示，今天炎熱乾燥的風勢再加上熱浪，恐使消防員的工作更為艱難。

奧德省省長蒲傑（Christian Pouget）指出：「這是充滿挑戰性的一天，鑒於我們可能自下午4點開始進入熱浪紅色警報，這只會讓事情變得更困難。」

當地消防單位首長梅尼（Christophe Magny）昨天談到，火勢不再蔓延，但仍在1萬6000公頃的區域內燃燒，且「好幾週內都無法撲滅」。

根據法國氣象局（Meteo France），部分地區本週末氣溫預計達到攝氏40度，預測明天將是「全國最熱的一天」。

熱浪 法國 高溫 野火 消防員 地中海

延伸閱讀

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

溫柔巨人、法國之寶…「這4種貓咪」連外號都超討喜：加分加到爆

法國南部80年最猛山火 燒掉1.6個巴黎 11個消防員受傷

日本驚見海洋熱浪 鄭明典曝台灣1原因海溫距平明顯偏低

相關新聞

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國西北大學（Northwestern University）25年來持...

「日式散步」爆紅！30分鐘快慢交替走 效果超越一萬步

你還在為每天一萬步的目標而焦慮嗎？別擔心，現在有個「偷懶」的新選擇。被稱為「Japanese Walking（日式散步）」的間歇散步法正在社群媒體上瘋傳...

文化世博「魔幻台灣—台灣文學展」大阪登場 展現多元文學風貌

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」今天推出「魔幻台灣—台灣文學展」。文化部政務次長王時思表示，展場宛如魔...

高齡者手機成癮活動力大減40%…煮飯、購物都退步 研究：恐傷自理能力

智慧型手機越來越普及，已改變現代人的生活模式，連銀髮族滑手機的時間也越來越長。在土耳其，60到74歲老年人的手機使用率已達91.4%，長者們...

法國南部野火釀1死 熱浪增加撲滅難度

法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢

TAIWAN PLUS大阪登場 2天吸引3萬人次體驗台灣文化

TAIWAN PLUS週末在大阪中之島公園熱鬧登場，今天湧入比昨天更多人潮，兩天預估約3萬人次。在開店1個多小時前，a-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。