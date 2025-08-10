法國南部野火釀1死 熱浪增加撲滅難度

法國消防員已遏制住南部大規模野火災情，但部分地中海地區面臨熱浪之際，當地官員今天警告，炎熱高溫及乾燥環境可能重新引發火勢。

法新社報導，在夏天觀光旺季，火勢肆虐法國南部奧德省（Aude）大片區域，導致1人喪命、數人受傷。

當局表示，今天炎熱乾燥的風勢再加上熱浪，恐使消防員的工作更為艱難。

奧德省省長蒲傑（Christian Pouget）指出：「這是充滿挑戰性的一天，鑒於我們可能自下午4點開始進入熱浪紅色警報，這只會讓事情變得更困難。」

當地消防單位首長梅尼（Christophe Magny）昨天談到，火勢不再蔓延，但仍在1萬6000公頃的區域內燃燒，且「好幾週內都無法撲滅」。

根據法國氣象局（Meteo France），部分地區本週末氣溫預計達到攝氏40度，預測明天將是「全國最熱的一天」。