高齡者手機成癮活動力大減40%…煮飯、購物都退步 研究：恐傷自理能力

摘要 1.土耳其研究發現，有手機成癮傾向的長者，身體活動分數僅有115分，遠低於無明顯成癮傾向組的217分。 2.成癮組在購物、烹飪、管理藥物等日常生活自理能力的平均得分6.06分，低於正常組7.24分。 3.改善銀髮族手機成癮需從預防、教導健康功能使用、日常生活管理和定期評估4面向著手。

智慧型手機越來越普及，已改變現代人的生活模式，連銀髮族滑手機的時間也越來越長。在土耳其，60到74歲老年人的手機使用率已達91.4%，長者們用手機和家人保持聯絡、獲取資訊，但當使用成癮時，健康問題也浮上檯面。

土耳其薩卡里亞應用科學大學（Sakarya University）團隊在2024年進行了一項研究，探討老年人智慧型手機成癮與身體健康的關係，分析了94名平均年齡70歲長者的健康狀況，研究結果於2025年發表在科學期刊《BMC Public Health》。

手機成癮長輩不僅活動量變低，打理生活能力也變差

研究團隊使用「手機成癮量表－簡短板*註1」（SAS-SV），以女性31分、男性33分為標準，將參與者分為2組：45名有手機成癮傾向者、49名正常使用者（無明顯成癮傾向），測試每個人的身體活動能力、日常生活自理能力，以及平衡功能。

研究結果顯示，手機成癮對老年人健康造成顯著的負面影響。成癮組的身體活動得分*註2僅有115分，遠低於正常組的217分，差距超過40%。

更令人擔心的是，影響範圍涵蓋了生活各個層面。不論是工作相關活動、家務活動或休閒活動，手機成癮的長者表現都明顯較差。

在日常生活自理能力中，差異也同樣顯著。成癮組在購物、烹飪、管理藥物等基本生活技能的平均得分僅有6.06分*註3，正常組則有7.24分。

這些老年人使用手機的主要目的包括通訊（98.9%）、社群媒體（44.7%）、新聞（30.9%）、傳訊息和玩遊戲（各12.8%）。一旦過度沉迷於看似無害的日常活動，就可能對身體健康造成衝擊。

銀髮族手機成癮問題不容忽視！從4面向改善

對於原本就在自然退化的老年人來說，手機成癮帶來的影響不容忽視。研究團隊在報告中強調，考慮到老化過程的特徵，控制「妨礙執行日常生活」和「限制身體活動」的行為極為重要。

研究建議，要改善長者手機成癮，可以考慮從以下4個面向著手：

1.預防成癮

家屬需要找出可能導致長輩手機成癮的因素，了解潛在原因，更能設計有效的預防措施。同時，要讓長輩知道手機成癮會導致哪些風險。

2.教導長者善用手機健康功能

研究指出，老年人因為不清楚手機的健康功能，更容易把手機用於娛樂活動，而增加成癮風險。可教導長者利用智慧型手機的健康功能，例如用計步器、運動追蹤應用程式，或參與線上健身課程等，以增加活動量。

3.教導長者用手機管理日常生活

包括提醒吃藥、安排預約活動、管理慢性健康狀況，或使用App購物、協助烹飪。

4.定期評估與監測

家屬應該定期評估上述活動的實施狀況，確保長者能在健康管理中有效融入智慧型手機，並即時調整策略或干預。

此外，也可以利用手機鬧鐘或提醒功能，來管理長輩用手機的時間。例如，設定使用時間限制、定期休息提醒，或鼓勵長者在特定時間放下手機去做其他事情，更有助於建立健康用手機的習慣。

註1：手機成癮量表－簡短版：計分包含10個項目，總分範圍從10到60分，分數越高代表成癮風險越高。

註2：老年人身體活動量表（PASE）：總分範圍為0到400分，分數越高表示身體活動頻率和時間越高。

註3：老年人工具性日常生活活動量表（Lawton IADL）：量表有8個問題，包含電話使用、食物準備、購物、日常家務、洗衣、搭乘交通工具的能力、使用藥物及金錢管理，分數越高，表示個體獨立性越強。

資料來源：BMC Public Health

