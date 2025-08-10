TAIWAN PLUS大阪登場 2天吸引3萬人次體驗台灣文化

TAIWAN PLUS週末在大阪中之島公園熱鬧登場，今天湧入比昨天更多人潮，兩天預估約3萬人次。在開店1個多小時前，a-We周邊商品攤位前就出現排隊人龍，體驗夜市經典遊戲套圈圈的人龍也絡繹不絕，比想像中難控制的套圈，讓民眾驚呼聲連連。

今天雖然上午就下起陣雨，民眾依舊風雨無阻，搶購We TAIWAN吉祥物a-We周邊商品的隊伍綿延超過100公尺，就連大阪世博歐洲場館的工作人員也聞訊到場購買。

搶到頭香、家住大阪的日本民眾受訪表示，她從社群平台X看到a-We就非常喜歡，昨天也來排隊，可惜沒有搶到，非常不甘心，今天拉著朋友早早就來排隊，排了超過1個半小時，順利搶到絨毛娃娃和珍珠奶茶徽章等商品，非常開心。

除了a-We周邊商品攤位之外，春池玻璃的「透明扭蛋店」也非常有人氣。

春池計畫發起人T.A. Wu接受中央社訪問表示，春池的展區是運用玻璃輕工藝，去呈現各種生命力的可能性。這次大阪世博的核心主題是「生命力」，所以用小巧可愛的玻璃物件來參與TAIWAN PLUS活動，主要推出的是由方旭中設計的IP「a-We」玻璃扭蛋，以及自家工藝師創作的新作品，例如海蛞壽司、菇菇忍者等造型。

他表示，這兩天，每天開展前2、3個小時就有民眾陸續排隊等待購買，熱門款式很快就被搶購一空，特別是a-We幾乎人人都喜歡。它的造型非常有台灣特色，相信大阪的觀眾看到這麼可愛的IP都會想要收藏。

他也指出，這次參加TAIWAN PLUS是春池第一次到大阪參展，算是首次亮相。原本對日本市場並不熟悉，但這次能跟著文總，以及許多很棒的台灣品牌一起參展，力量非常大。春池製作玻璃工藝已經有50多年了，但是以前幾乎沒有接觸過日本市場，而這次是一個非常好的切入點。

除了文創商品外，台灣美食也相當受到歡迎。來自基隆的百年餅舖「連珍」販售芋泥蛋糕卷賣到斷貨。

連珍第三代程家旭表示，昨天一開賣，攤位馬上被客人擠滿，2小時就賣出了20萬日幣的商品，幾乎全部售罄。這次販售的芋泥蛋糕卷在大阪世博的TECHWORLD館也有販售，很多客人都是在那邊吃過後，特地跑來中之島購買，很感謝大阪市民的支持。

文總副秘書長黃竫蕙受訪表示，昨天開幕首日，就吸引了上萬人潮來到中之島。限量的周邊商品在半小時內就售罄，真的能感受到台日之間的友情，以及日本民眾的熱情。

她表示，第一週總共有48個攤位，主要以台灣工藝、文化體驗和美食為主。第二週規模更大，攤位數增加到64個。兩週合計超過100個品牌參與，規模可以說是打破了以往的紀錄。

她指出，以往TAIWAN PLUS在海外通常只舉辦一週，這次在大阪非常特別，連續兩週舉辦，而且攤位規模創新高。文總結合民間力量與各部門資源一起參與這次活動，主要目標是把台灣文化傳遞出去，無論是在國際舞台還是在世代之間的交流上，都希望讓台灣走向全世界。

文總TAIWAN PLUS自2018年為應援東京奧運而在東京展開，去年應京都府邀請首度移師京都，今年則參與文化部響應大阪世博的台日交流計畫WeTAIWAN，一同前進大阪。

下週末活動更加精采，台灣音箱將打造限定DJ舞台，邀請來自不同音樂類型的台日DJ們，詮釋屬於他們心中「台灣的聲音」。其中包含台灣唯一專營卡帶的唱片店「感傷唱片行」創辦人游璨賓、WeTAIWAN視覺總監方序中，將透過音樂向世界呈現台灣多元豐富的文化面貌。