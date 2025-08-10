「日式散步」爆紅！30分鐘快慢交替走 效果超越一萬步

摘要 在YouTube吸引1800萬次觀看的最新散步法是什麼？澳洲健身教練Eugene Teo將2007年日本信州大學研究重新包裝，推出「日式散步」間歇訓練法：快走3分鐘、慢走3分鐘，重複30分鐘。

你還在為每天一萬步的目標而焦慮嗎？別擔心，現在有個「偷懶」的新選擇。被稱為「Japanese Walking（日式散步）」的間歇散步法正在社群媒體上瘋傳，用30分鐘，就能超越苦苦達成的萬步效果。

這股風潮的幕後推手是澳洲健身教練Eugene Teo。他把一篇塵封的2007年日本研究重新包裝，製作了一支在TikTok獲得千萬觀看、YouTube達1800萬觀看的爆紅影片。

這個方法，源自20年前、日本信州大學醫學研究所運動生理學家能勢博的研究。面對日本高齡化，他希望將菁英運動員的間歇訓練技術應用到銀髮族身上，以改善健康並降低醫療成本。

日式散步法：快走3分鐘，慢走3分鐘

「日式散步」的做法出乎意料地簡單：快走3分鐘，接著慢走3分鐘，來回切換個30分鐘就搞定。要記得，快走時要達到「想聊天但會喘」的程度，慢走時就像在逛街一樣放鬆。

研究結果讓人驚豔：相較於那些老老實實持續中速散步的對照組，每周進行4次日式散步的參與者在血壓、腿部力量和有氧能力方面都大幅領先。2018年的追蹤研究更發現，這招能有效對抗歲月的摧殘，延緩體能衰退。

日式散步的隱藏好處

除了基本的心血管健康改善，這個方法還帶來不少額外效益：

‧熱量消耗更高：快慢交替的節奏能提升心率，比固定速度散步燃燒更多卡路里

‧省時有效：30分鐘就能達到理想效果，不用再為湊步數而煩惱

‧關節友善：相較於跑步等高衝擊運動，對膝蓋和腳踝更溫和

‧適用性廣：從銀髮族到年輕人都能執行

一位產後媽媽編輯原本因為背痛而苦惱，試了一個月日式散步後驚喜發現：「我終於不用像個機器人一樣坐在辦公桌前了！背不痛了，精神也變好，就算前一晚只睡5小時，這30分鐘散步也比硬撐去跑步舒服多了。」

另一位「重回運動圈」的嘗試者則說：「比起在跑步機上無腦走30分鐘，這個有趣多了。而且隨著體力變好，我得走更快才能達到『喘氣標準』，感覺就像自己不斷再進步。」

不過，也有專家點出疑慮。南加州大學凱克醫學院的Helga Van Herle指出原始研究的設計缺陷：「只有高強度散步組使用加速度計監測，中等強度組沒有，這可能造成重大偏差。」

另一位專家Parveen Garg醫師認為，這項研究規模較小，主要是為了激發進一步研究，而非支持廣泛結論。他擔心：「需要每3分鐘切換速度、操作計時器對某些人來說並不容易，可能會被過度炒作。」

不過話說回來，專家們也承認任何能讓人起身活動的方法都值得鼓勵。南加州大學的David Raichlen教授就說：「短時間的劇烈運動確實有效，哪怕只是快走幾分鐘也能帶來健康效益。」

Teo說的更直接：「我不是要取代傳統散步，只是提供一個心肺運動的入門磚。」他建議初學者從1分鐘快走開始，循序漸進到3分鐘。

今天下班或這個周末，換上你的運動服，一起到公園試試看吧！

