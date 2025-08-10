加拿大珍珠奶茶節登場 人人都愛台灣好味道

快訊

中央社／ 溫哥華9日專電

一連兩天的加拿大珍珠奶茶節（Canada Bubble Tea Festival）今天開幕，參與活動的加拿大政要貴賓以及許多現場民眾都很享受珍珠奶茶好滋味，不少人知道珍珠奶茶發源於台灣，也將台灣列為「必去旅遊」的目的地。

在台灣原住民載歌載舞的美妙風情下，第四屆加拿大珍珠奶茶節在大溫哥華地區的本拿比史溫格體育館（Burnaby Swangard Stadium）舉行，加拿大參眾議員、省議員和市議員等多位政要到場支持。

曾造訪過台灣的聯邦參議員馬妍兒（YonahMartin）讚揚來自台灣的珍珠奶茶充滿了魔力，讓不同族裔的人都凝聚在一起。「珍珠奶茶不僅是一杯飲料，它象徵了文化交流、創造力和連結力。」

聯邦眾議員關慧貞（Jenny Kwan）讚揚嘉年華活動有美食音樂、文化體驗、親子遊戲區等，展現了無窮的活力。「這個夏天很多人選擇留在加拿大本地娛樂消費，這是一個支持彼此、凝聚力量的好平台。」

卑詩省議員庫納 （Steve Kooner）和泰珀（BryanTepper）宛若珍珠奶茶推銷大使，頻頻說「無論是茶香和果香口味的，都很好喝」「有機會當然想去台灣朝聖一下珍珠奶茶的故鄉」。

加拿大珍珠奶茶節主席楊晟帆說，一杯茶聯繫了台灣和加拿大的緊密關係，「可以讓更多人因為珍珠奶茶而認識台灣、讓人們更想去台灣觀光，我希望所有人都來體驗這場夏日狂歡派對。」

Mary-Grace和兩個好朋友Dell、T.J.相約來逛珍珠奶茶節、一起品嚐清涼飲品。她說：「我沒去過台灣，但已經台灣列為『必旅遊目的地』了，找機會我們3個人一起去台灣玩。」

移民加拿大35年的陳啟清和萬昶佑夫妻倆人很久沒回台灣了，特來珍珠奶茶節追尋一下家鄉記憶，逛到觀光局的攤位更顯興奮，手上抓了一大把旅遊資訊。他們說：「台灣有太多好玩的地方了，例如剛得知『三星蔥』，我們打算今年抽空帶孩子回台灣，一定要去三星玩玩，順便學做蔥油餅！」

大溫哥華台灣僑界聯合會也在現場擺攤，高呼「UNfor Taiwan」，支持台灣加入聯合國的重要性，不少人主動到攤位簽名，寫下他們支持台灣的心意。

