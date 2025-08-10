以魔幻認識台灣文學 文化世博展與大阪建築對話

快訊

中央社／ 大阪10日電
「魔幻台灣－台灣文學展」10日在日本大阪市中央公會堂登場，日本民眾帶著文化世博吉祥物a-We娃娃前來逛展，並分享自己是在文化世博VS.空間購入a-We娃娃。圖／中央社
日本盂蘭盆節，文化部主辦文化世博邁入第10天，今天推出「魔幻台灣」展，以神怪讓人走進台灣文學世界，展場設計呼應大阪公會堂神話壁畫，搭配拍照體驗，能與台灣文學同框。

「魔幻台灣—台灣文學展」今天展開，並在下午同步推出講座。展覽文學顧問朱宥勳表示，台灣文學橫跨數百年，神仙鬼怪元素可以串聯起大量族群交會展生的複雜脈絡外，也是當代作家愛用元素，因此展覽同步蒐羅當代創作，相信在日本盂蘭盆節時談談台灣鬼怪，會是有意思的文化交流。

展出地點在大阪市中央公會堂，此古蹟為1918年以西洋風格建成建築，展間天花板繪製日本神話，台灣文學展以3座戲台造型的雙面裝置呈現「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」等6主題，也特別在戲台裝置上設置3面畫作，畫作源自插畫家角斯角斯的「怪生島」，巧妙呼應空間壁畫。

「魔幻台灣—台灣文學展」由國立台灣文學館策畫，館長陳瑩芳表示，展中作品體現魔幻與寫實，展場入口也特別以印刷呈現台灣府城隍廟「爾來了」匾額，除作為入口意象，城隍爺也能護佑眾人，為所有人祈福。

展覽中可見台灣文學與日本的關係，像是作家佐藤春夫在日治時期以台南安平為背景的女鬼故事「女誡扇綺譚」，還有日本作家西川滿描寫遇到鄭成功的「赤崁記」等，現場搭配展出「女誡扇綺譚」中字句「汝哪毋較早來咧」的扇子，幽默與觀眾互動。

台灣民眾熟悉的如司馬中原等作家的作品，也於其中展出，同步搭配數位翻書、掃描QR code了解台南走讀路線等體驗，還有特別設計文學濾鏡拍照體驗，民眾可先選作家吳明益天橋上的魔術師」、陳思宏「鬼地方」等作品，螢幕會跳出對應濾鏡，像吳明益作品搭配漫畫家阮光民改編漫畫圖像，可掃描獲得照片。

陳瑩芳說，當代文學作品讓人能看見熟悉時空所沒想到的異世界，從當代作品展區的拍照互動設計，觀眾可以體會文學中的異世界，也會看見自己，映照自身內心是否也被文學有所感動。

「魔幻台灣—台灣文學展」即日起於日本大阪市中央公會堂展出至20日；「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」即日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開。

日本 大阪 吳明益 文化部 漫畫家 台灣文學 佐藤春夫 天橋上的魔術師

