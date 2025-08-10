「抽水站遭淹沒」印度首都暴雨淹水奪命 在野黨砲轟執政黨

快訊

中央社／ 新德里10專電
印度首都新德里昨天遭暴雨襲擊多處淹水，除導致供水中斷，還有8人喪命。圖為新德里一名男子撐傘走在街上。圖／法新社
印度首都新德里昨天遭暴雨襲擊多處淹水，除導致供水中斷，還有8人喪命。圖為新德里一名男子撐傘走在街上。圖／法新社

印度首都新德里昨天遭暴雨襲擊多處淹水，除導致供水中斷，還有8人喪命，在野的小老百姓黨（AAP）為此抨擊執政的印度人民黨（BJP）。

反對黨領袖、前德里首席部長艾提什（Atishi）在社群平台上表示，抽水站在暴雨中遭淹沒，導致德里卡爾卡吉（Kalkaji）、吉里納加爾（Giri Nagar）、戈文德普里（Govindpuri）等地數千居民，將面臨持續數天的供水危機。

艾提什說：「BJP政府管理不善，讓德里的道路淹水，還因為抽水站遭淹沒，讓德里民眾面臨斷水的可能。」

艾提什提到，在幾個小時的大雨後，德里陷入癱瘓，路上積水、交通大打結，許多地方的民宅都淹水，「這是行政團隊失職導致」，她也敦促現任德里首席部長下令搶修，好盡快恢復供水。

德里8日深夜開始出現豪雨，印度氣象局（The India Meteorological Department, IMD）9日凌晨起，兩度將警報升級，並稱全德里都可能會有淹水、交通堵塞、能見度降低的情況。

截至今天上午8時30分，薩夫達鍾（Safdarjung）在過去24小時內，累積雨量達78.7毫米。

AAP在9日晚間的聲明中，針對德里大淹水的情況抨擊BJP政府，稱「清淤工程有數千萬盧比的舞弊情形」。

印度快報（The Indian Express）報導指，在這波水患中，德里一處民宅倒塌，造成兩名兒童在內的7人喪命，還有1個不滿3歲的兒童溺死。

印度快報提到，AAP議員對政府的防災措施提出質疑，並指BJP應對相關情況負起責任。

