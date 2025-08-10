AI要搶飯碗？微軟公布最可能被取代職業排行 第一名是「它」

隨著AI發展越來越快速，不少人擔心自己的工作將被取代，近日微軟發表一項研究，分析2024年Copilot的使用數據，找出最可能受生成式AI影響的40種職業。

據外媒《newsweek》報導，微軟研究團隊分析了2024年九個月內，使用者與Microsoft Copilot之間的200,000次匿名對話，並對應到美國勞工部 O*NET資料庫中的「中階工作活動（Intermediate Work Activities, IWA）」，再以任務完成度、多少人使用AI完成該任務及用戶回饋等指標，建立「AI適用性分數」，評估AI對該工作的實際參與度。

前十名最有可能受影響的職業（AI適用性分數）：

對於研究結果，微軟高級研究員、該研究論文的主要作者基蘭·湯姆林森（Kiran Tomlinson）表示，「AI可以支援許多工作任務，特別是那些涉及研究、寫作和溝通的內容，但這並不代表它能完全勝任任何一個完整職業。」