聽新聞
0:00 / 0:00
AI要搶飯碗？微軟公布最可能被取代職業排行 第一名是「它」
隨著AI發展越來越快速，不少人擔心自己的工作將被取代，近日微軟發表一項研究，分析2024年Copilot的使用數據，找出最可能受生成式AI影響的40種職業。
據外媒《newsweek》報導，微軟研究團隊分析了2024年九個月內，使用者與Microsoft Copilot之間的200,000次匿名對話，並對應到美國勞工部 O*NET資料庫中的「中階工作活動（Intermediate Work Activities, IWA）」，再以任務完成度、多少人使用AI完成該任務及用戶回饋等指標，建立「AI適用性分數」，評估AI對該工作的實際參與度。
前十名最有可能受影響的職業（AI適用性分數）：
1.口譯、翻譯人員（49%）
2.歷史學家（48%）
3.空服員、車勤服務員（47%）
4.業務員（46%）
5.作家、文字工作者（45%）
6.客服人員（45%）
7.CNC 工具程式設計師（44%）
8. 總機人員（42%）
9. 票務員、旅行社專員（41%）
10. 廣播員和電台DJ（41%）
對於研究結果，微軟高級研究員、該研究論文的主要作者基蘭·湯姆林森（Kiran Tomlinson）表示，「AI可以支援許多工作任務，特別是那些涉及研究、寫作和溝通的內容，但這並不代表它能完全勝任任何一個完整職業。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言